Россия заметает следы? В деле о взрывах под Архангельском произошел новый поворот

В России после взрывов на военном полигоне в Северодвинске Архангельской области прекратили работу четыре мониторинговые станции, отслеживающие уровень радиации.
Как пишет издание The Wall Street Journal, ЧП произошло 8 августа, и уже через три дня две мониторинговые станции на Чукотке и Алтае остановили работу. После прекратили работу станции в Дубне и Кирове.
Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Лассина Зербо подчеркнул, что 13 августа они перестали получать данные о радиации от станций в чукотском городе Билибино и алтайском селе Залесово. На данный момент без перебоев работает лишь станция в Уссурийске.
"Эксперты продолжают обращаться к российским коллегам, чтобы как можно скорее возобновить работу (станций)", – отметил Зербо.
Отмечается, что ранее в России объяснили неполадки "проблемами со связью". О возобновлении работы станции ничего не сообщалось.
Взрыв
Корабел.ру
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Архангельской области (Россия) произошел взрыв на территории воинской части. В результате погибли два человека, еще шесть пострадали. Позже появилась информация о пятерых погибших.
В сети опубликовали жуткие фото с места происшествия.
В городах Архангельск и Северодвинск из-за угрозы радиации в аптекахначали массово скупать йод.
Пострадавших в результате взрывов привезли в Москву в автомобилях, обмотанных пленкой, из-за опасений о повышенном уровне радиации в регионе.
В Белом море, возле поселка Ненокс, где прогремел ряд взрывов в военной части, после аварии заметили танкер, предназначенный для сбора жидких радиоактивных отходов.
Уровень радиации во время взрыва на военном полигоне в Северодвинске Архангельской области России 8 августа был превышен в 4–16 раз.
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