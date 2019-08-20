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Россия заметает следы? В деле о взрывах под Архангельском произошел новый поворот

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В России после взрывов на военном полигоне в Северодвинске Архангельской области прекратили работу четыре мониторинговые станции, отслеживающие уровень радиации.

Как пишет издание The Wall Street Journal, ЧП произошло 8 августа, и уже через три дня две мониторинговые станции на Чукотке и Алтае остановили работу. После прекратили работу станции в Дубне и Кирове.

Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Лассина Зербо подчеркнул, что 13 августа они перестали получать данные о радиации от станций в чукотском городе Билибино и алтайском селе Залесово. На данный момент без перебоев работает лишь станция в Уссурийске.

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"Эксперты продолжают обращаться к российским коллегам, чтобы как можно скорее возобновить работу (станций)", – отметил Зербо.

Отмечается, что ранее в России объяснили неполадки "проблемами со связью". О возобновлении работы станции ничего не сообщалось.

Взрыв

Взрыв

Корабел.ру

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Тема
Взрыв на полигоне под Архангельском
Место
Россия Архангельск
Тег
Новости России
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