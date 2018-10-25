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Россия замахнулась на страну-члена НАТО: стали известны подробности

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Россия собирается расширить зону конфликта в Арктике и посягнуть на Норвегию из-за открывшихся возможностей по добыче и транспортировке нефти в северном регионе.

Об этом в эфире ObozTV заявила эксперт по международным вопросам Ирина Верещук. Она уверена, что именно поэтому крупнейшие морские учения НАТО Trident Juncture решили проводить именно в Норвегии.

"Норвегия смогла убедить НАТО, что Россия реально хочет увеличить или расширить зону конфликта в Арктике, что неудивительно. Сейчас там действительно проблемы, так как из-за изменения климата и потепление открываются новые возможности по транспортировке нефти, которой там очень много", - объяснила Верещук.

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Она считает, что по этой причине официальный Осло обратился к НАТО и смог убедить своих союзников, что нужно продемонстрировать Кремлю, как НАТО будет себя вести в случае, если РФ захочет расшатывать ситуацию в Арктике.

"А Россия действительно этого хочет, потому что она отправила туда 23 новые корабли, полностью модернизирует Северный флот. То есть это интересное направление для них и Норвегия здесь действует на опережение", - подытожила эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, учения Trident Juncture уже вызвали бурную реакцию со стороны РосСМИ.

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Темы
Российская военная угрозаПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Ирина Верещук
Место
Россия
Объекты
войнаНАТОРоссияКонфликт
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