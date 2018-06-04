Россия заинтересована: Путин назвал свою цель в Евросоюзе

У России нет цели кого-то разобщить в Европе, напротив, Москва заинтересована в едином и процветающем Евросоюзе.

Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью австрийскому телеканалу, пишет РИА Новости.

"У нас нет цели что-то или кого-то разобщить в ЕС. Наоборот, мы заинтересованы в едином и процветающем Евросоюзе, потому что он является нашим важнейшим торговым и экономическим партнером", — сказал Путин, который намерен посетить Вену с рабочим визитом 5 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МВД Италии назвал Путина "одним из лучших государственных деятелей".

В то же время в Германии заявили, что Россия должна вернуться в состав "Большой восьмерки" (G8) для создания противовеса США.