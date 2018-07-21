Россия задумала массированный удар по Сирии

Российские и сирийские войска планируют провести широкомасштабную совместную операцию на севере провинции Латакия.

Это будет ответный удар на атаку российской авиабазы Хмеймим 16 июля, пишет Lenta.ru со ссылкой на агентство SANA.

Целью удара называют обезопасить базу от нападений боевиков. Кроме того, сирийские и российские войска якобы планируют очистить от джихадистских группировок районы на севере Латакии и на границе с Турцией.

Отмечается, что спецоперацию решили проводить после атаки Хмеймима неизвестными летательными аппаратами.

Как сообщал OBOZREVATEL, также нападение на российскую авиабазу Хмеймим было совершено ранее – в ночь на 30 июня.