МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика

Россия задумала массированный удар по Сирии

2.1тЧитать новость на украинском

Российские и сирийские войска планируют провести широкомасштабную совместную операцию на севере провинции Латакия.

Это будет ответный удар на атаку российской авиабазы Хмеймим 16 июля, пишет Lenta.ru со ссылкой на агентство SANA.

Целью удара называют обезопасить базу от нападений боевиков. Кроме того, сирийские и российские войска якобы планируют очистить от джихадистских группировок районы на севере Латакии и на границе с Турцией.

Новости
В Сирии разбился загадочный военный самолет: фото после мощного взрыва

Отмечается, что спецоперацию решили проводить после атаки Хмеймима неизвестными летательными аппаратами.

Как сообщал OBOZREVATEL, также нападение на российскую авиабазу Хмеймим было совершено ранее – в ночь на 30 июня.

Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на Обозревателе.

Тема
Конфликт в Сирии
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
2
Смешно
3
Интересно
2
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги