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2 марта • обновлено в 12:50
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Михаил Крутихин
Михаил Крутихин
Партнер консалтинговой компании RusEnergy Все статьи автора

Россия в Сирии - полный провал во внешней политике Кремля

9.1т

Судя по всему, первоначальной целью наступления является расширение контроля над северной частью провинции Идлиб со стороны поддерживаемых Турцией противников режима Асада и пока мы видим, что наступление успешное. Турки сильно потрепали сирийскую армию и фактически нейтрализовали ее российскую поддержку. Пока удача, судя по сообщениям оттуда, сопутствует туркам. К чему это может привести – пока трудно сказать, но мы уже видим, что иранцы требуют переговоров с Турцией без участия России. Россию, как игрока, там вообще никто не учитывает. Поэтому не исключаю, что могут быть серьезные перестановки в сирийском режиме. Уже поступали сообщения, что созревал чуть ли не военный мятеж против Асада. Так что пока предсказать во что выльется нынешнее противостояние – сложно.

Самый главный вопрос – что вообще Россия там делает? Это полное безобразие и полный провал в российской внешней политике. Соваться туда не надо было, но к сожалению, было принято безумное решение все-таки влезть.

Война в Сирии

Война в Сирии

Силовая позиция на стороне Эрдогана, конечно. За него в принципе, НАТО, США, многие арабские страны. Против него только Иран, Россия и еще какие-то террористические организации, которые в союзе с Ираном и Россией, типа Хезболлы, поддерживают режим Асада.

Мне хочется думать, что российское руководство уже в четвертый или в пятый раз объявит о полном уходе из Сирии, как уже объявляло, и наконец-то сделает это. Потому что те базы, которые Россия там держит, неспособны не сопротивляться ни любой атаке, ни каким-то образом серьезно усиливать ее роль на мировой арене. Как говорили американцы, и в это легко верить, два американских эсминца в Средиземном море уничтожат две российские базы минут за 20. Они расположенные далеко от российской территории, имеют проблемы в снабжении, и вообще в доступа к ним. Они играют чисто номинальную роль в поддержке режима Асада. Для России это ничего не дает, кроме хлопот.

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Автор
Михаил Крутихин Михаил Крутихин
Темы
Российская военная угроза Конфликт в Сирии
Персоны
Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган
Место
Сирия
Теги
Новости России война
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Затра Ханный иксперд! 20 минут при современных возможностях боевого вооружения - это целая вечность! Пока что-то прилетит - уже может и Вашингтона не стать , не дай Бог! Эта предположение афф торка ну разве что для кастрюль, что бы внутреннее давление снять, а то до пукана дойдёт!
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Рагуль - эксперт
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Когда? Или свинарей опять нaëбывaют?
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Tapasenko 0leg, ..........Скоро (с). )
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