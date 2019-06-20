Россия – спонсор терроризма: в США подготовили сокрушительный законопроект

В США хотят признать Российскую Федерацию государством – спонсором терроризма.

С такой инициативой выступил сенатор-республиканец от Колорадо и член Хельсинской Комиссии США Кори Гарднер. Он намерен добиваться принятия закона, по которому Госдепартамент США должен будет решить, подпадает ли Россия под это определение, пишет Русская служба "Голоса Америки".

Законопроект был также поддержан сенатором от Нью-Джерси, демократом Бобом Менендес.

"Посмотрите на то, что Россия сделала в последние годы - она ​​оказала помощь режиму Асада в Сирии, который убивает невинных людей, и сама стала причастна к этим убийствам, занималась отравлениями в Европе, фактически осуществив химическую атаку. Это режим, который пользуется террором для осуществления своих политических целей", - сказал сенатор в интервью.

Кори Гарднер Русская служба "Голоса Америки"

"Я думаю, что определение России как государства-спонсора терроризма направит сигнал по всему миру, что это режим, который опирается на беззаконие, что он не останавливается перед нарушением основных норм международного права, и что Соединенные Штаты этого не потерпят", - пояснил Кори Гарднер.

Решение Госдепартамента США о признании страны спонсором терроризма влечет за собой ряд жестких политических и экономических санкций, которые включают контроль за экспортом товаров двойного назначения, запрет на экономическую помощь, наложение финансовых и других ограничений.

Сейчас в списке стран-спонсоров терроризма четыре государства - Иран, Сирия, Судан и Северная Корея.

"Я надеюсь, что мы проведем слушания по этому закону. Я ожидаю, что он встретит сопротивление, но по-прежнему уверен, что это важное дело, которое мы должны сделать", - заключил американский политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июня экспертно-журналистская группа опубликовала новый доклад, в котором названы имена подозреваемых террористов под руководством Игоря Гиркина, причастных к авиакатастрофе самолета Boeing 777 рейса MH17 на Донбассе.

МИД России сразу же опровергло данное расследование.

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