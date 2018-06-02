Россия снова захотела выпускать украинские самолеты

В России рассматривается вопрос о возобновлении выпуска тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".

Об этом заявил командующий российской Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов в эфире "Эхо Москвы", сообщает "РИА Новости".

"Такой вопрос регулярно рассматривается. Вопрос открытый. Пока окончательного решения, насколько мне известно, нет. Мы, честно сказать, были бы рады, если бы это состоялось", — сказал он.

По словам генерала, в новых самолетах Ан-124 заинтересовано, как Министерство обороны, так и гражданские авиакомпании.

Бенедиктов заявил, что украинское КБ "Антонов", где был разработан транспортник, не имеет права интеллектуальной собственности на самолет.

"Руслан — кооперация. И все работали над созданием этого самолета. Все системы, которые в нем удачно эксплуатируются многие десятилетия, — это разработка общего потенциала — авиапрома СССР", — отметил он.

Генерал добавил, что самые современные "Русланы" в РФ были произведены в Ульяновске.

В августе 2014 года вРоссии заявили, что российско-украинский проект возобновления производства и модернизации Ан-124 "Руслан" больше не стоит на повестке дня.

Как известно, Ан-124-100 "Руслан" — коммерческий транспортный самолет, созданный АНТК имени Антонова на базе военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан". В ходе модификации военно-транспортный Ан-124 был приведен в соответствие с требованиями ICAO по безопасности гражданских самолетов, необходимых для выполнения коммерческих рейсов в гражданские аэропорты. Первый полет серийного Ан-124-100 произошел 16 июня 1991 года. В следующем году самолет был сертифицирован.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 мая КБ "Антонов" обнародовало видео показательного полета самолета АН-124-100 на выставке EurasiaAirshow.