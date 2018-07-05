Россия планировала убийство лидера европейской страны – доклад США

Россия планировала убить премьер-министра Черногории Мило Джукановича в 2016 году, осуществив тем самым государственный переворот.

Об этом говорится в докладе Института внешнеполитических исследований США, передает Newsweek.

Как отмечается, в ходе расследования обвинения в попытке госпереворота были выдвинуты против 12 жителей Черногории, а также против двоих сотрудников российской военной разведки – Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова, которых судят заочно после того, как они сбежали в Сербию, а позже были репатриированы в Россию.

Вероятным организатором мятежа выступил 48-летний бывший командир спецподразделения сербской полиции Братислав Дикич.

По данным США, согласно плану заговора, разработанному в Москве, Дикич должен был руководить отрядом из двух десятков боевиков, одетых в униформу черногорской полиции, целью которых было занять здание парламента Черногории и открыть огонь по протестующим в ночь после выборов.

"Согласно обвинению, россияне Шишмаков и Попов заплатили Дикичу более 200 тысяч долларов для приобретения оружия и шифрованных телефонов. Эти насильственные действия должны были привести к введению чрезвычайного положения, что позволило бы пророссийским политикам, лидерам, которые выступали против членства Черногории в НАТО, взять управление страной под свой контроль. Во время этого хаоса заговорщики должны были убить тогдашнего премьер-министра Мило Джукановича", – говорится в статье.

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Но реализация заговора провалилась, поскольку черногорские чиновники получили сигнал от своих сербских коллег, которые предупредили о присутствии российских военных чиновников в стране.

"За четыре дня до выборов Мирко Велимирович, бывший полицейский, признался в участии в заговоре и оказании помощи в перевозке оружия. Российские военные, поняв, что их план раскрыт, выехали из страны", - говорится в публикации.

Также обвинения были выдвинуты главе сербского подразделения байкерской группировки "Ночные волки", связанной с Кремлем, ветерану российской войны на востоке Украины Александру Синджеличу. Позже он назвал Шишмакова одним из главных финансистов неудачного переворота.

"Попытка переворота стала показателем длительной вовлеченности России в события в регионе. Черногория является тому примером. Это демонстрирует способность Кремля использовать жесткую силу и подпольные методы для подрыва и дестабилизации региона", - предостерегает эксперт из России в Atlantic Council Марк Симаковски.

Напомним, Черногория выдвинула обвинения Российской Федерации в феврале 2017 года. В сентябре были названы имена организаторов путча.

Как сообщал OBOZREVATEL, западные спецслужбы доказали, что Россия действительно причастна к попытке организации переворота в Черногории.