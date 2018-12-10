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''Россия перешла красную линию'': Литва приняла резолюцию в поддержку Украины

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Сейм Литвы призвал Евросоюз, НАТО, ООН, ОБСЕ, Совет Европы и ПАСЕ усилить санкции против России из-за ее агрессии против Украины в Черном море.

За соответствующую резолюцию единогласно проголосовали 79 депутатов, передает пресс-служба литовского парламента.

"Постановление Сейма предлагает, чтобы требования к России были следующими: срочная передача Керченского пролива Организации Объединенных Наций; передача контроля над оккупированными Россией территориями миротворческой миссии Организации Объединенных Наций; освобождение всех политических заключенных и военнопленных, арестованных и заключенных в тюрьму", – сказано в документе.

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В случае, если Россия не выполнит эти требования, Литва предложила международному сообществу ввести санкции против российского нефтегазового сектора, а также отключить Россию от системы SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, функционирующая по бельгийскими законами, – Ред).

Керченский пролив

Керченский пролив

Национальная Служба Новостей

"Резолюция Сейма поддерживает укрепление присутствия НАТО в Черном море, призывает страны ЕС и страны-члены НАТО расширить и усилить санкции против России, а также расширить и углубить сотрудничество с Украиной путем укрепления ее обороноспособности, оказания помощи в проведении реформ и обеспечения того, чтобы к 2027 году Украина была должным образом готова к запуску переговоров о вступлении в ЕС", – подчеркнули в заявлении.

В парламенте решительно осудили военную агрессию против Украины со стороны РФ и агрессивные односторонние действия, которые являются грубым нарушением соглашений и международного права, что угрожает всему региону и европейской безопасности.

"Россия перешла красную линию в Керченском проливе", – подчеркнули в документе.

''Россия перешла красную линию'': Литва приняла резолюцию в поддержку Украины
''Россия перешла красную линию'': Литва приняла резолюцию в поддержку Украины
''Россия перешла красную линию'': Литва приняла резолюцию в поддержку Украины

Напомним, что 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.

''Россия перешла красную линию'': Литва приняла резолюцию в поддержку Украины

28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море. Позже министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, когда украинские корабли смогут вернуться в Керченский пролив.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россию могут отключить от международной системы передачи финансовой информации SWIFT из-за нападения на украинские корабли в международных водах Черного моря.

Как сообщал OBOZREVATEL,7 декабря Литва ввела санкции против России. В частности, был запрещен въезд россиянам, причастным к агрессии в Керченском проливе и Черном море. Также в Литве пообещали увеличить военную помощь Украине.

В России резко отреагировали на такой шаг, заявив, что введением санкций против граждан РФ Литва "подыгрывает Вашингтону".

Читайте все новости по теме "Обострение в Азовском море" на OBOZREVATEL.

Темы
Обострение в Азовском мореСанкции против России
Место
Литва
Теги
НАТОЕСВООНОБСЕПАСЕЧерное мореАзовское море
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
Пидороссия такая была и есть ущербная для цивилизации, агрессивна и лживая как всегда...
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an and
an and
Все правильно! Я бы еще добавил, чтоб при открытии виз гражданам России во всех консульствах стран Европы и Северной Америки выдавалась анкета с несколькими вопросами, а именно: считаете ли Вы нарушением международного законодательства аннексию Крыма, обстрел и задержание укр судов в нейтр водах черного моря и т.п.. и уже по результатам - открытие визы!)) И тогда будет интересная картина для восприятия мира россиянами: хочешь жить в цивилизованном мире и путешествовать по нему - прими и уважай его законы, а нет, так и.....
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Хули вы каккие то бумажки тыкаете?Где 30 000 ,что даля обещала?
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