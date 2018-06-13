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Россия отправила военный контингент в африканскую страну

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Россия отправила наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" на территории поместья Беренго в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

Как сообщает французское издание Le Monde, контингент из России прибыл в страну для "обеспечения безопасности" президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадеры в условиях этнорелигиозного конфликта, передает "Новая газета".

Также среди задач российских наемников – тренировка местных военных.

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Отмечается, что в африканскую страну прибыли пять кадровых военных разведчиков и 170 гражданских инструкторов.

Российские наемники находятся в 60 километрах от столицы ЦАР Банги — на территории бывшей резиденции экс-императора страны Жан-Беделя Бокассы.

При этом в администрации президента ЦАР изданию подтвердили, что в республику прибыл "отряд российских военных специалистов" для усиления безопасности главы государства. Le Monde отмечает, что вооруженные российские специалисты имеют неограниченный доступ к графику и окружению главы государства. В обязанности одного из наемников входит координация президентских телохранителей.

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Напомним, ранее россиянин раскрыл потери армии "Вагнера" на Донбассе.

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