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17 октября • обновлено в 11:28
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Россия опять "заблокировала" Азовское море: тревожные данные

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В августе-сентября 2019 года Россия опять активизировать в Азовском море. Продолжительность искусственной задержки украинский судов возросла.

Таковы результаты наблюдений Мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований", "Майдана иностранных дел" и BlackSeaNews. Об этом написал на своей странице в Facebook эксперт по вопросам Крыма, журналист Андрей Клименко.

"Продолжительность искусственного содержания перед Керченским проливом "мариупольских" и "бердянских" судов значительно возросло – "на входе" в Азовское море в 2,4 раза, а на "выходе" из Азовского моря – в 3,2 раза", – говорится в сообщении.

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Порты в Азовском море

Порты в Азовском море

"Цензор.нет"

Отмечается, что ситуация снова обострилась и сейчас дела обстоять так же, как и в сентябре-октябре 2018 года.

"Похоже, что настало время, когда снова нужно активировать вопрос об "азовском пакете" санкций к российским портам Азовского моря, с которых осуществляются регулярные перевозки в оккупированный Крым", – подчеркнул Клименко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее китайские СМИ написали устрашающую статью о том, что Украина разрабатывает сверхзвуковую противокорабельную ракету, которая станет настоящим вызовом для Черноморского флота России.

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Тема
Обострение в Азовском море
Место
Украина
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
прям как маленькие....уже б давно новое море выкопали.
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Будете вые.бываться, вообще перекроем.
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филипп филипыч
филипп филипыч
"Майдан иностранных дел" это пять!))))
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