Председатель комиссии по разведке, в американском Конгрессе, Адам Шифф - странный тип... Телевизор что ли российский не смотрит? Рашу Тудей не слушает??? "Вечерний М" для него разве не авторитет?))) Вот что этот, судя по всему недостаточно информированный (о "гражданской" войне в Украине) парень, заявил на днях в своем официальном выступлении:

"В 2014 году Россия НАПАЛА на Украину, союзника Соединенных Штатов, чтобы обратить вспять сближение этой страны с Западом и исполнить желание Владимира Путина ВОССТАНОВИТЬ Российскую ИМПЕРИЮ. В последующие годы, в боях с превосходящими СИЛАМИ РОССИЙСКОЙ АРМИИ, погибло 14 тысяч украинцев..."

Доброе утро, россияне! 13 ваших обстрелов за прошедшие сутки... Хороших выходных! Только не выключайте телевизор - могут начаться необратимые процессы в мозгах. А там, смотри и совесть очнется от спячки...

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