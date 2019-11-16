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16 ноября • обновлено в 10:43
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Геннадий Мохненко
Геннадий Мохненко
Пастор, капеллан, основатель реабилитационного центра для детей-беспризорников "Республика Пилигрим" Все статьи автора

"Россия напала на Украину": в США не смотрят россТВ?

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Председатель комиссии по разведке, в американском Конгрессе, Адам Шифф - странный тип... Телевизор что ли российский не смотрит? Рашу Тудей не слушает??? "Вечерний М" для него разве не авторитет?))) Вот что этот, судя по всему недостаточно информированный (о "гражданской" войне в Украине) парень, заявил на днях в своем официальном выступлении:

"В 2014 году Россия НАПАЛА на Украину, союзника Соединенных Штатов, чтобы обратить вспять сближение этой страны с Западом и исполнить желание Владимира Путина ВОССТАНОВИТЬ Российскую ИМПЕРИЮ. В последующие годы, в боях с превосходящими СИЛАМИ РОССИЙСКОЙ АРМИИ, погибло 14 тысяч украинцев..."

"Россия напала на Украину": в США не смотрят россТВ?

Доброе утро, россияне! 13 ваших обстрелов за прошедшие сутки... Хороших выходных! Только не выключайте телевизор - могут начаться необратимые процессы в мозгах. А там, смотри и совесть очнется от спячки...

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Автор
Геннадий Мохненко Геннадий Мохненко
Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Геннадия Мохненко
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