Россия нанесла газовый удар в спину Армении: что известно

С 1 января 2019 года Россия повысила для Армении цену газа на 15 долларов за тысячу кубических метров.

Таким образом цена данного объема газа составит 165 долларов, сообщил на своей странице в Facebook и.о. премьер-министра Никол Пашинян.

Как передает "Радио Свобода", такое решение было принято 31 декабря в Москве во время рабочей встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и и.о. вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

Отмечается, что это предусмотрено дополнительным соглашением к контракту между ООО "Газпром экспорт" и ЗАО "Газпром Армения".

В то же время Никол Пашинян заявил, что несмотря на повышение цены на газ, тарифы для армянских потребителей не изменятся, "благодаря определенным внутренним регулированием".

Также Пашинян рассказал, что провел два телефонных разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, однако уговорить его не поднимать цену на газ для Армении не удалось.

Иллюстрация. Рынок газа Корреспондент.net

Как писал OBOZREVATEL, журналист Айдер Муждабаев заявил, что Армения, не голосовавшая за украинскую резолюцию по Крыму в Генассамблее ООН, является рабом Российской Федерации.

В свою очередь блогер Аnti-colorados считает, что экономика Армении полностью находится под контролем РФ, так же, как и внешняя политика, которая давно отдана на откуп Москве.