Россия может не вернуться в ПАСЕ: в скандале произошел новый поворот

В среду, 26 июня, регламентный комитет ПАСЕ усомнился в законности полномочий России и направил обращение в Венецианскую комиссию для определения, есть ли в составе российской делегации депутаты из аннексированного Крыма.
Таким образом, полноценное возвращение РФ в Ассамблею было отсрочено. Об этом написал в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.
"Немного испортили праздник россиянам. Регламентный комитет ПАСЕ признал, что отрицание полномочий российской делегации по процедурным причинам остается в силе и единогласно направил в Венецианскую комиссию на изучение вопрос: есть ли депутатами те, кто избраны в российский парламент с помощью голосов Крыму в одномандатном округе РФ (по партийным спискам)", – поделился он.
Россия в ПАСЕ
Ракурс
"Русские говорили, что они не участвуют в работе ПАСЕ до полного подтверждения полномочий. Итак, проверим их на соблюдение слова", – напомнил Арьев.
Подтвердил решение регламентного комитета ПАСЕ еще один представитель Украины Леонид Емец.
"Основанием является, среди прочих, то, что депутаты Госдумы России были избраны, в частности за счет украденных голосов с аннексированного Крыма. И поэтому есть вопрос, являются ли они полномочными депутатами с точки зрения международного права", – написал Емец.
Он отметил, что до момента принятия окончательного решения по возвращению России, делегация из Кремля сможет работать только в "подвешенном" состоянии. По словам Емца, определяющее значение будет иметь именно позиция Венецианской комиссии.
Примечательно, что в мониторинговом комитете ПАСЕ рекомендовали подтвердить полномочия российской делегации, которые были оспорены ранее.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
После этого украинская делегация объявила бойкот ПАСЕ из-за России. Также члены делегации срочно обратились к президенту Владимиру Зеленскому, парламенту и правительству.
Для консультаций Украина отозвала посла при Совете Европы – Дмитрия Кулебу. Он рассказал, какую "ответку" нанесет страна.
Полномочия России в ПАСЕ были обжалованы представителями Украины и Грузии.
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