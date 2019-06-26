ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Россия может не вернуться в ПАСЕ: в скандале произошел новый поворот

17.8тЧитать материал на украинском

В среду, 26 июня, регламентный комитет ПАСЕ усомнился в законности полномочий России и направил обращение в Венецианскую комиссию для определения, есть ли в составе российской делегации депутаты из аннексированного Крыма.

Таким образом, полноценное возвращение РФ в Ассамблею было отсрочено. Об этом написал в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Немного испортили праздник россиянам. Регламентный комитет ПАСЕ признал, что отрицание полномочий российской делегации по процедурным причинам остается в силе и единогласно направил в Венецианскую комиссию на изучение вопрос: есть ли депутатами те, кто избраны в российский парламент с помощью голосов Крыму в одномандатном округе РФ (по партийным спискам)", – поделился он.

Новости
Забыли о Крыме и Донбассе: в ПАСЕ нагло подыграли России

Россия в ПАСЕ

Россия в ПАСЕ

Ракурс

"Русские говорили, что они не участвуют в работе ПАСЕ до полного подтверждения полномочий. Итак, проверим их на соблюдение слова", – напомнил Арьев.

Подтвердил решение регламентного комитета ПАСЕ еще один представитель Украины Леонид Емец.

"Основанием является, среди прочих, то, что депутаты Госдумы России были избраны, в частности за счет украденных голосов с аннексированного Крыма. И поэтому есть вопрос, являются ли они полномочными депутатами с точки зрения международного права", – написал Емец.

Он отметил, что до момента принятия окончательного решения по возвращению России, делегация из Кремля сможет работать только в "подвешенном" состоянии. По словам Емца, определяющее значение будет иметь именно позиция Венецианской комиссии.

Примечательно, что в мониторинговом комитете ПАСЕ рекомендовали подтвердить полномочия российской делегации, которые были оспорены ранее.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Владимир АрьевЛеонид Емец
Место
Россия
Теги
ПАСЕКрымРоссия
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
2
7
Смешно
16
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир Миру
Мир Миру
Дуже добре. І головне, своєчасно.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Пoдхрюкивaющее стaдо натыкали мoрдами в их блевoтину, теперь самое время громко сказать да пошли вы все нaх, и выйти из этого гадюшникa.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
4
2 из 3 ответов | показать все
Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Прокапало Ігор, Россия 5 лет жила без ПАСЕ и дальше проживет. Просто все вопросы которые Запад накопил в отношении России сейчас висят в воздухе, и без России их не решить. И если Россия выйдет из ПАСЕ то ни денег, за которые трясутся европейские страны ни рычагов, на которые можно давить у них не останется. Ваша делегация устраивает там всякие шоу только ради России и наших корреспондентов. Только мы вас еще более менее понимаем, для европейцев же это дикость. А без нас у вас не будет такого хайпа, вам станет скучно и стрёмно.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Павлов Дмитрий, более того, 5 лет подряд каждый день это стадо тыкали мордой в их же б.левотину. Да вот 32 млн. евро стали сильно нужны
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Пoдхрюкивaющee стадо натыкали мoрдами в их блевoтину, теперь самое время громко сказать да пошли вы все нaх, и выйти из этого гадюшникa.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel