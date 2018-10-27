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''Россия готовится к войне'': Москва публично объявила о новой агрессии

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Россия действительно проводит подготовку к войне с США.

Такое заявление сделал заместитель руководителя Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Андрей Белоусов на заседании комитета Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

"Тут недавно на заседании Соединенные Штаты заявили, что Россия готовится к войне. Да, Россия готовится к войне, я это подтверждаю", — сказал он после того, как в ООН проголосовали против рассмотрении резолюции Москвы в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

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При этом Белоусов заговорил о том, что Москва будет защищать территориальную целостность, принципы и население страны. По его мнению, США якобы вынуждают Кремль к агрессивным мерам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее России предрекли капитуляцию перед США, так как она не сможет победить в гонке вооружений.

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Темы
Холодная война между Западом и РоссиейУгроза Третьей мировой войныРоссийская военная угроза
Место
Россия
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Комментарии на сайте не модерированы
Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Кстати, обоз действительно модерирует. Удалили мой коммент, где я привел реальное выступление Белоусова, а не вырванное из контекста и даже приписываемое ему.
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Хочешь мира -готовься к войне!
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Галицький Данило
Галицький Данило
Вряд ли Китай позволит себе такую розкошь, чтоб защищать мацкву, скорее всего сойдутся с США на том, чтоб создать до Урала соеденённые штаты Китая, после того как расея приготовиться к войне.
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Галицький Данило, а вот Болтон предлагает РФ создать стратегическое партнерство для противостояния Китаю, в том числе в ядерной сфере.
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