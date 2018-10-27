''Россия готовится к войне'': Москва публично объявила о новой агрессии

Россия действительно проводит подготовку к войне с США.

Такое заявление сделал заместитель руководителя Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Андрей Белоусов на заседании комитета Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

"Тут недавно на заседании Соединенные Штаты заявили, что Россия готовится к войне. Да, Россия готовится к войне, я это подтверждаю", — сказал он после того, как в ООН проголосовали против рассмотрении резолюции Москвы в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

При этом Белоусов заговорил о том, что Москва будет защищать территориальную целостность, принципы и население страны. По его мнению, США якобы вынуждают Кремль к агрессивным мерам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее России предрекли капитуляцию перед США, так как она не сможет победить в гонке вооружений.