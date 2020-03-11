Чем интеграция России и Беларуси грозит Украине: названы риски

Сейчас в приоритетах Кремля – создание союзного государства России и Беларуси. Как только этот вопрос решится, Украина превратится в "цель №1" главы РФ Владимира Путина.

Такое мнение озвучил российский правозащитник Марк Фейгин в эфире ObozTV. Он не исключил возможность военного захвата Беларуси. Однако, по его словам, пока еще Путин пытается "уломать" Александра Лукашенко добровольно согласиться на объединение государств.

"Вопрос этот сейчас обсуждается чуть ли не ежедневно. Позиция Москвы известна, она публично озвучена: форсирование создания союзного государства, точнее, его структур. И самое главное – учреждение поста президента союзного государства, который выбирается гражданами обеих стран. Очевидно, предполагается, что во главе этого союзного государства станет Владимир Путин, таким образом пролонгировав свой срок пребывания на посту первого лица", – рассказал Фейгин.

"Могут обсуждаться и варианты, как насильно заставить президента Беларуси склониться к этому. Он же сопротивляется…. Военный вариант не исключается, при определенной эскалации. Не будем забывать, что в Беларуси находятся российские военные базы, внешние границы контролируются российско-белорусскими частями", – добавил он.

Правозащитник предположил, что осуществить захват Беларуси не представляет особой сложности для РФ.

"Но я думаю, они еще не исчерпали весь резерв переговоров с Лукашенко. Наверное, еще рассчитывают уломать его согласиться добровольно", – отметил он.

Фейгин подчеркнул, что после решения вопроса с Беларусью, Украиной выйдет для Путина на первый план.

"Все-таки, пока есть независимая Беларусь, Украина остается вторым лакомым куском, который Путин пытается проглотить. Но как только с Беларусью будет покончено – ничего другого не останется, кроме Украины", – резюмировал эксперт.

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Как писал OBOZREVATEL, договор о создании Союзного государства был подписан экс-президентом России Борисом Ельциным и президентом Беларуси Александром Лукашенко в декабре 1999 года в Москве.

Согласно этому соглашению, Россия и Беларусь создают "надгосударственную структуру с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством".

Столь тесное совместное развитие привело к тому, что в конце 2018 года в России всерьез заговорили об объединении двух государств в Союзное. Одной из причин такого решения эксперты называют желание Владимира Путина остаться на посту главы страны – его президентский срок в России истекает в 2024 году.

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