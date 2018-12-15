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Российскую пропагандистку избили во Франции: появилось первое фото

14.6тЧитать материал на украинском

Корреспондентку пропагандистского российского канала RT избили во время протестов во Франции.

Об этом сообщила главный редактор телеканала и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян на своем Telegram-канале. Отмечается, что девушке разбили лицо.

"Нашего корра на протестах во Франции ранили в лицо. Она поехала в больницу", — написала Симоньян.

Российскую пропагандистку избили во Франции: появилось первое фото
Российскую пропагандистку избили во Франции: появилось первое фото

Как сообщал OBOZREVATEL, протесты против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. Тогда по всей стране в протестных мероприятиях приняли участие более 120 тыс. человек. При этом рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона на фоне протестов упал до рекордно низкого уровня – 25%.

Во время массовых протестов "желтых жилетов" в Париже была повреждена Триумфальная арка, которая является символом французской столицы. Протестующие исписали сооружение надписями "Маркона в отставку", "Желтые жилеты празднуют триумф" и тому подобными.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Франция
Тег
Новости России
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