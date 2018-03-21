Российский журналист предсказал большую войну в Крыму

Российский политолог, журналист, декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков заявил, что после нынешнего президентского срока Владимира Путина при определенных условиях во временно оккупированном Крыму может начаться большая война (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Более того, если Путин за ближайшие шесть лет не успеет выполнить свои планы по захваченным украинским территориям, то на Донбассе развитие событий также изменит ход, отметил он в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Есть проблемы для Путина на эти шесть лет, которые невозможно не решить. Проблему "Новороссии" ему нужно решить, потому что если он ее не решит, то что сделает следующий, каким бы он наследником Путина не был, еще неизвестно. И тогда может все пойти в другую сторону, вплоть до Крыма катиться, тогда уже с автоматами там", — сказал Третьяков.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Третьяков заявил, что украинская государственность зависит только от воли президентов США и России, и в случае решения одного из них президент Петр Порошенко может быть свергнут.