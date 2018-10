Российский горе-шпион из Нидерландов спалился из-за любви: что искал

Один из четырех раскрытых в Нидерландах российских хакеров-шпионов Алексей Моренец прокололся из-за анкеты на сайте знакомств.

Об этом рассказал журналист команды расследователей Bellingcat Арик Толер в своем Twitter. "Участник нашего текущего семинара нашел это на российском сайте знакомств. ГРУ ищет любовь?" - удивился он.

Другой участник Bellingcat Кристиан Триберт отметил, что удалось установить геолокацию места, которое изображено на фото Моренца с сайта знакомств.

There's no way this is the same guy, right?

A participant at our current workshop found this on a Russian dating site.

GRU looking for love? pic.twitter.com/RBcylXTzj0