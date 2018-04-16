Российские тюремщики запытали до смерти "русского Илона Маска"

Российский предприниматель Валерий Пшеничный, который является фигурантом дела о растрате средств на госзаказе Министерства обороны РФ, умер после пыток.

Такие результаты предоставило бюро судебно-медицинской экспертизы Санкт-Петербурга, тем самым исключив версию о доведении до самоубийства, сообщает "Новая газета".

Компания бизнесмена, которого друзья называли "русский Илон Маск", разрабатывает трехмерную компьютерную модель подлодки "Варшавянка". В 2016 году он заподозрил своего партнера и директора Андрея Петрова в огромных хищениях средств со счетов компании и пожаловался в прокуратуру. Петров несколько месяцев был под стражей, после чего вышел и обвинил Пшеничного в завышении стоимости заказа. У бизнесмена провели обыск, изъяв техническую документацию изобретений, и арестовали.

Через три недели — 5 февраля - он был найден повешенным в камере. Было установлено, что в тот день из камеры одновременно под разными предлогами вывели его соседей, а потом и самого бизнесмена. Спустя несколько часов его нашли повешенным. Рядом валялся оторванный шнур от кипятильника и раскуроченный кроссовок.

Российские тюремщики настаивали на самоубийстве, а близкие бизнесмена, пережившего инсульт, настаивали на неоказании помощи. По версии сотрудников СИЗО Пшеничный безуспешно пытался вскрыть вены супинатором от кроссовка, затем оторвал кабель и хотел убить себя током, а потом вытащил шнурок из капюшона толстовки и повесился.

Однако судмедэксперты установили, что перед смертью Пшеничного насиловали. Кроме того, метки от электротравмы были обнаружены у него во рту, на теле были колотые и резаные раны, а также был сломан позвоночник. Причиной смерти стала тупая травма шеи и асфиксия. Версия следующая: бизнесмена задушили 40-см шнурком от его же капюшона. Эксперты взяли на анализ сперму сотрудников СИЗО. Результаты ни одного из сотрудников не совпали, а это значит, что тюремщики привели насильника "со стороны".

Причины издевательств над бизнесменом неизвестны. По настоящее время подозреваемых и обвиняемых в данном деле нет.

Как сообщал "Обозреватель", осужденный в России украинец Алексей Сизонович, котрого обвинили в терроризме, подвергался жестоким пыткам после задержания.