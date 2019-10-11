Российские пранкеры "Лексус" и "Вован" разыграли сенатора США

Российские пранкеры Владимир "Вован" Кузнецов и Алексей "Лексус" Столяров разыграли сенатора США Линдси Грэма.

Они позвонили ему и представились министром обороны Турции, пишут NBC News.

"Мы успешно отражаем множество попыток разыграть сенатора Грэма и его офис, однако данный розыгрыш просочился через брешь", – уточнил представитель Грэма.

В СМИ уточнили, что беседа пранкеров и американского сенатора прошла еще в августе. В ходе разговора Грэм озвучил мнение, полностью противоположное его официальной позиции. Также он рекомендовал якобы министру обороны Турции отказаться от закупки российских зенитных ракет.

"Лексус" и "Вован" "Україна нова"

Как писал OBOZREVATEL, экс-глава ГУ Нацполиции Днепропетровской области Виталий Глуховеря, который попал в скандал с задержанием полицейских сотрудниками "КОРД", стал жертвой российских пранкеров.

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