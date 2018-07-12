Про Віду.

Поки українці сприймають усе на емоціях, російські ЗМІ із суботи своєрідно мстять за те, що їхні ганебно продали Хорватії. А потім ще й піймали облизня у вигляді "Слава Україна".

Чи ви думаєте мальчик із "Россия 24" абсолютно випадково з’явився у коридорі і вимагав у Домагоя Віди емпатії і прощення за свої преступления и проступки?

Одна лише популярна "комсомолка" російська щодня видавала матеріали про алкоголіка, дебошира і хулігана.

Ми із Лілєю Годованюк традиційно по п’ятницях у Скандалах тижня відбираємо найкращу єрєсь російської пропаганди і цього тижня Домагой Віда затьмарив шоколадного Порошенка, кривавого Пастора і правосеків із кров’ю російських немовлят на бородах із барбершопів.

Ми спромоглися на успішну акцію із обвалу сторінки ФІФА у фб, де відмітилися навіть хедлайнери типу Юрія Луценка.

Вони ж тупо помстилися подвійно.

За поразку від Хорватів.

За поразку политою соусом "Слава Україні", який якраз і увійде в історію як родзинка нинішнього чемпіонату. Не кокошники, не уси Надєжди, не облизування Фьодора Смолова коментаторами Інтера. А саме "Слава Україні" на чемпіонаті в Мордорі, кровожерливому окупанті України. Де колишній київський динамівець узув усіх по саме не хочу: гага га

І да, приклади, як втомленого Віду підводили до штучної емпатії: