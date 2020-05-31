Главная Новости
31 мая • обновлено в 18:30
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Рогозин после стыковки Crew Dragon с МКС отреагировал на шутку Маска

1.3т
Читать материал на украинском

Глава российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поздравил директора NASA Джима Брайденстайна с успешной стыковкой американского космического корабля Crew Dragon с МКС.

Он также вспомнил о саркастическом ответе основателя Space X Илона Маска о батуте. Соответствующие сообщения Рогозин опубликовал на своей странице в Twitter 31 мая.

Дмитрий Рогозин и Илон Маск

Дмитрий Рогозин и Илон Маск

Коллаж

Россиянин обратился к Брайденстайну на английском языке. "Дорогой Джим Брайденстайн, можно смело поздравить вас с успешным запуском и стыковкой. Браво!" – написал Рогозин.

Он заявил, что знает, как директор NASA "стремился к тому, чтобы это важное событие увенчалось успехом".

"Я желаю NASA успешно завершить перезапуск своей национальной системы транспортировки к МКС", – отметил глава "Роскосмоса".

Он также добавил: "Пожалуйста, передайте мои искренние поздравления Илону Маску (мне понравилась его шутка) и команде SpaceX".

Рогозин подытожил, что с нетерпением ждет дальнейшего сотрудничества.

Добавим, в комментариях к посту многие пользователи высмеяли Рогозина. "Риторика как поменялась, а", "Подарите Рогозину сеть магазинов обуви, чтобы он всегда мог переобуться", – пишут в комментариях.

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, после успешного старта ракеты Илон Маск ответил на шутку главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина о доставке астронавтов на МКС с помощью батута. "Батут работает", – сказал американский изобретатель, вызвав смех аудитории.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персоны
Илон Маск Дмитрий Рогозин
Место
Россия
Теги
NASA SpaceX космос Роскосмос
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 23 672.

    Вылечились: 9538. Умерли: 708.

  • В мире заболели более 6,1 млн человек, погибли – 370 тысяч.

  • Китай подтвердил новую версию происхождения коронавируса – это не животные с рынка

  • Осенью в Украине вероятна вторая волна коронавируса. Минздрав готовится

  • Врач заявил об опасных изменениях в крови при коронавирусе. Они провоцируют разрушение органов и клеток в организме.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги