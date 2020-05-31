Рогозин после стыковки Crew Dragon с МКС отреагировал на шутку Маска

Глава российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поздравил директора NASA Джима Брайденстайна с успешной стыковкой американского космического корабля Crew Dragon с МКС.

Он также вспомнил о саркастическом ответе основателя Space X Илона Маска о батуте. Соответствующие сообщения Рогозин опубликовал на своей странице в Twitter 31 мая.

Дмитрий Рогозин и Илон Маск Коллаж

Россиянин обратился к Брайденстайну на английском языке. "Дорогой Джим Брайденстайн, можно смело поздравить вас с успешным запуском и стыковкой. Браво!" – написал Рогозин.

Он заявил, что знает, как директор NASA "стремился к тому, чтобы это важное событие увенчалось успехом".

"Я желаю NASA успешно завершить перезапуск своей национальной системы транспортировки к МКС", – отметил глава "Роскосмоса".

Он также добавил: "Пожалуйста, передайте мои искренние поздравления Илону Маску (мне понравилась его шутка) и команде SpaceX".

Рогозин подытожил, что с нетерпением ждет дальнейшего сотрудничества.

Добавим, в комментариях к посту многие пользователи высмеяли Рогозина. "Риторика как поменялась, а", "Подарите Рогозину сеть магазинов обуви, чтобы он всегда мог переобуться", – пишут в комментариях.

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, после успешного старта ракеты Илон Маск ответил на шутку главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина о доставке астронавтов на МКС с помощью батута. "Батут работает", – сказал американский изобретатель, вызвав смех аудитории.

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