Рогозин после стыковки Crew Dragon с МКС отреагировал на шутку Маска

Глава российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поздравил директора NASA Джима Брайденстайна с успешной стыковкой американского космического корабля Crew Dragon с МКС.

Он также вспомнил о саркастическом ответе основателя Space X Илона Маска о батуте. Соответствующие сообщения Рогозин опубликовал на своей странице в Twitter 31 мая.

Россиянин обратился к Брайденстайну на английском языке. "Дорогой Джим Брайденстайн, можно смело поздравить вас с успешным запуском и стыковкой. Браво!" – написал Рогозин.

Он заявил, что знает, как директор NASA "стремился к тому, чтобы это важное событие увенчалось успехом".

"Я желаю NASA успешно завершить перезапуск своей национальной системы транспортировки к МКС", – отметил глава "Роскосмоса".

Он также добавил: "Пожалуйста, передайте мои искренние поздравления Илону Маску (мне понравилась его шутка) и команде SpaceX".

Рогозин подытожил, что с нетерпением ждет дальнейшего сотрудничества.

Please convey my sincere greetings to @elonmusk (I loved his joke) and @SpaceX team. Looking forward to further cooperation!@Rogozin @JimBridenstine @roscosmos @NASA