"Мрак и деградация": в России в продаже появился "Новичок"

В России запустили в продажу растительное масло "Новичок".

После скандала с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в в британском Солсбери, о "Новичке" узнал весь мир. По данному факту сейчас ведут международное расследование.

"Новичок" - это нервно-паралитическое вещество, которое изобрели в России.

В сети появились фотографии растительного масла "Новичок", производство которого запустил предприниматель из Краснодара Алексей Якушев.

На произошедшее также обратил внимание российский журналист Аркадий Бабченко.

"Слушать. Обязательно слушать. И смотреть. И запоминать. Чтобы понимать, с кем имеем дело. Чтобы потом ни одна бл*дь, хлопая глазками, не плакалась, что "мы не знали, это всё кровавый Путин, мы ни при чем, мы обычные простые люди". Когда я говорю, что Рейх кристаллизуется, я имею в виду вот это. Это уже абсолютно из серии шуточек про пепел евреев на полях. Обыкновенный фашизм. Ублюдок." - написал он на Facebook.

По словам Якушева, такая идея возникла из-за того, что он "регулярно смотрит новости".

"Мне очень понравилась эта продукция. Я ее не нашел нигде в магазине, поэтому решил произвести сам", - заявил он.

Масло "Новичок"

На вопрос "Где Скрипалей возьмете?", предприниматель с улыбкой ответил: "Ну, это надо в Англию ехать".

"Был бы "Новичок" - Скрипали найдутся", - отмечает мужчина за кадром.

Предпринимателя похвалили за "идею и инновационный дизайн".

При этом, в соцсетях пользователи возмутились подобным.

"Смотрю регулярно новости…" Дальше можно не слушать, это уже не человек ,это некая субстанция с инстинктами. Биомусор", - пишет Яра Лилова.

"Дааа уж, они достойны друг друга - российская власть и народ (во всяком случае, такой народ, как этот индивид), и так весело гогоча и улюлюкая они лихо неслись в пропасть..", - отметил Павло Шкумбатюк.

"После послания с ракетами нашего народного шутника, это уже не удивляет: поржать над чужым горем, над чужой смертью, погрозить миру... упоротые уроды", - прокомментировал Александр Альбицкий.

"Какая же должна быть вата в голове... Ну никак не представляю масло, немецкого производства, с надписью зарин и SS. Ну никак...", - написал под записью Rytis Jonaitis.

"А почему юмор и смех? разве все это смешно? Может сразу продукцию под названием ГУЛАГ? Мрак и деградация полная...", - прокомментировал Руслан Лобов.

Как сообщал "Обозреватель", в Санкт-Петербурге продаются конфеты с изображением на этикетке президента РФ Владимира Путина по 2434 руб. (1165 грн) за 1 кг.