Реакция мира на победу Путина: в России увидели важный знак

Реакция лидеров Запада на победу президента РФ Владимира Путина на выборах доказывает, что международная изоляция российского режима становится все глубже.

"Да, сейчас Путина поздравили только его союзники и вассалы. Выборы в Крыму, естественно, признают на Западе нелегитимными, но не выборы в России в целом. Их признают, потому что в мире существует масса других авторитарных режимов, с которыми же все равно как-то нужно общаться. Хотя заметно, что международная изоляция России становится все глубже", - сказала в комментарии "Обозревателю" российский политолог и историк Елена Галкина.

"Россия не сойдет с пути к Северной Кореи, но это будет долгий путь. Дойдет ли она до конца? Не думаю. Кто-то хорошо сказал: "Любой авторитарный режим не просто смертен, а внезапно смертен", — добавила она.

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