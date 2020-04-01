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2 апреля • обновлено в 01:20
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Разведка США обвинила Китай в сокрытии реальной статистики по коронавирусу

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В разведке США заявили, что власти Китая скрыли реальную статистику заражения и летальных случаев нового коронавируса COVID-19 в стране.

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Соответствующий секретный отчет представители разведки передали Белому дому на прошлой неделе. Об этом, ссылаясь на трех анонимных официальных лиц США, 1 апреля сообщил Bloomberg.

Источники отказались детализировать содержание документа. "Но, по их словам, главное в том, что публичная отчетность Китая по случаям и смертям намеренно неполна. Двое из официальных лиц заявили, что в докладе делается вывод о том, что цифры Китая являются поддельными", – сказано в материале.

"Реальность такова, что мы могли бы быть в лучшем положении, если бы Китай был более откровенным", – заявил журналистам вице-президент Майк Пенс. Он предположил, что вспышка COVID-19 в КНР началась задолго до первых подтвержденных случаев в декабре.

Кроме того, правительство Китая неоднократно пересматривало свою методологию подсчета случаев заболевания, в течение нескольких недель исключая людей без симптомов. Только во вторник власти добавили более 1500 бессимптомных случаев к общему количеству.

"Утверждение о том, что в США больше смертей от коронавируса, чем в Китае, является ложным", – заявил сенатор Бен Сасс, республиканец из Небраски.

"Не комментируя какую-либо секретную информацию, это очень болезненно очевидно: коммунистическая партия Китая лгала, лжет и будет продолжать лгать о коронавирусе для защиты режима", – добавил он.

Как указала иммунолог Госдепартамента Дебора Биркс, консультирующая Белый дом по поводу его реакции на пандемию, публичная отчетность Китая повлияла на предположения о природе нового коронавируса в других странах мира.

Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае

Getty Images

Как писал OBOZREVATEL, министры правительства Великобритании требуют пересмотра отношений с Китаем на фоне якобы распространяемой официальным Пекином дезинформации о пандемии. Статистика Китая о количестве случаев заражения может быть занижена в 15-40 раз.

Кроме того, жители китайского Уханя, который был эпицентром COVID-19, считают, что количество смертей намного больше показателя, заявленного властями. Они подсчитали, что вирус унес жизни 42 тысяч человек. По официальным данным, жертвами COVID-19 в КНР стали 3,3 тысячи.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Место
Китай
Теги
смерть инфекция вирус болезнь
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Да плевать Китай хотел на американские обвинения. Как всегда, хайли-шмайли. Задолбали.
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