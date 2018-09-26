Признаться, я до последнего верил, что опубликованные в сети анкеты разведчиков Петрова и Боширова - не настоящие. Ведь они хранятся в МВД, а это серьёзная организация. К тому же пометка "совершенно секретно" повышает уровень контроля доступа. Но нет, всё оказалось продано, слито и пропито. Уровень коррупции достиг такого уровня, что расползается буквально всё. Но нет, ещё и ФСБ заявило о расследовании утечки гостайны, тем самым подтвердив - да, речь идёт о шпионах, а не о геях здорового питания. У них не хватило ума даже просто промолчать!

Не те уж ныне рихарды зорге... И с таким кадровым составом они хотят бороться с лучшими разведками мира! Единственное, на что они способны - мочиться в сортире, как говорил один чокнутый подполковник.