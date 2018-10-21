Разрыв ракетного договора: у Путина нашелся сильный союзник против США

Власти Германии осудили решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) с Россией и назвали шаг американского президента Дональда Трампа "пагубным".

"Федеральное правительство сожалеет о выходе США. Соглашение является важным элементом контроля над вооружениями и особым образом служит интересам Европы", - сказано в официальном заявлении немецкого правительства.

Там же отмечено, что Запад давно убеждал РФ "развеять серьезные сомнения в ее договорной лояльности, которые появились в результате создания нового российского ракетного типа". Последствия решения США, подчеркнули в Германии, нужно обсудить всем партнерам НАТО.

При этом статс-министр МИД Германии Нильс Аннен сказал, что разочарован таким заявлением США, подчеркнув, что Европа теперь должна "предотвратить наращивание ракет среднего радиуса действия".

"Мы будем продолжать работать над ядерным разоружением. Россия также должна соблюдать свои обязательства", - написал он на своей странице в Twitter.

Verheerende Entscheidung von Präsident Trump🇺🇸, den INF-Vertrag aufzugeben. Wir werden weiter für nukleare Abrüstung arbeiten. Auch Russland 🇷🇺 ist gefordert, sich an seine Verpflichtungen zu halten. Europa 🇪🇺 muss jetzt eine neue Aufrüstung mit Mittelstreckenraketen verhindern! — Niels Annen 🇪🇺 (@NielsAnnen) 21 жовтня 2018 р.

Отметим, 20 октября Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон выйдет из РСМД, так как Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты. В свою очередь в России заявили, что Вашингтон не имеет доказательств нарушений.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поддержал намерения президента США, подчеркнув, что Москва сделала договор "посмешищем".

Позже США заявили, что могут разорвать еще один стратегический договор о ядерном оружии с Россией. По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, речь идет о СНВ-III, который ограничивает стратегические наступательные вооружения.

Позже экс-президент СССР Михаил Горбачев резко раскритиковал решение США по РСМД и предложил свой вариант действий.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом.

Соглашение запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

Как писал OBOZREVATEL, в начале октября в НАТО пригрозили уничтожением российского ракетного оружия, если Москва не прекратит нарушать Договор РСМД. В России бурно отреагировали, заявив, что в альянсе "не осознают степень своей ответственности и опасности агрессивной риторики".