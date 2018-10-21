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Разрыв ракетного договора: у Путина нашелся сильный союзник против США

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Власти Германии осудили решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) с Россией и назвали шаг американского президента Дональда Трампа "пагубным".

"Федеральное правительство сожалеет о выходе США. Соглашение является важным элементом контроля над вооружениями и особым образом служит интересам Европы", - сказано в официальном заявлении немецкого правительства.

Там же отмечено, что Запад давно убеждал РФ "развеять серьезные сомнения в ее договорной лояльности, которые появились в результате создания нового российского ракетного типа". Последствия решения США, подчеркнули в Германии, нужно обсудить всем партнерам НАТО.

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При этом статс-министр МИД Германии Нильс Аннен сказал, что разочарован таким заявлением США, подчеркнув, что Европа теперь должна "предотвратить наращивание ракет среднего радиуса действия".

"Мы будем продолжать работать над ядерным разоружением. Россия также должна соблюдать свои обязательства", - написал он на своей странице в Twitter.

Отметим, 20 октября Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон выйдет из РСМД, так как Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты. В свою очередь в России заявили, что Вашингтон не имеет доказательств нарушений.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поддержал намерения президента США, подчеркнув, что Москва сделала договор "посмешищем".

Позже США заявили, что могут разорвать еще один стратегический договор о ядерном оружии с Россией. По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, речь идет о СНВ-III, который ограничивает стратегические наступательные вооружения.

Позже экс-президент СССР Михаил Горбачев резко раскритиковал решение США по РСМД и предложил свой вариант действий.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом.

Соглашение запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

Как писал OBOZREVATEL, в начале октября в НАТО пригрозили уничтожением российского ракетного оружия, если Москва не прекратит нарушать Договор РСМД. В России бурно отреагировали, заявив, что в альянсе "не осознают степень своей ответственности и опасности агрессивной риторики".

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Темы
Холодная война между Западом и РоссиейРоссийская военная угроза
Персона
Иванка Трамп
Место
Германия
Объекты
СШАРоссия
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Надеюсь ГУ ГШ Pоссии поняло свою ошибку,- и в следующий pаз будут пpиглашать "скpипалей" в послольство,pасчленять т вывозить домой или pаствоpять в соляной кислоте,а не мазать pучку каким то деpьмом или бодяжить духи.Тогда никаких вопpосос со стоpоны западной демокpатии не возникнет.
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Дейнекин Игорь
Дейнекин Игорь
во-первых, нужно помнить свою собственную историю и не отказываться ни от её славных и героических, ни от трагических, ни даже от позорных страниц; во-вторых, выбирая дружбу с американцами, принимая от них мелкие подачки и в благодарность за это пуская их на свою территорию, нужно быть готовыми к тому, что рано или поздно они найдут повод, чтобы тебя нагнуть и заставить платить и каяться, а потом снова платить — в тройном размере.
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Symon Valeriy
Symon Valeriy
Так в чем проблема? Повторите 41-ый год , а лучше 39-ый . И всё будет на своих местах.
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