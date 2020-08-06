Разрушенный взрывом Бейрут показали со спутника. Фото

Порт в Бейруте показали на снимках со спутника до и после трагедии.

Компания Airbus Space обнародовала спутниковые снимки порта в ливанской столице Бейруте после мощного взрыва.

При этом картину на месте ЧП сравнили с той, которая была до нее. Фото размещены в Twitter (чтобы посмотреть, проскролльте страницу вниз).

На снимках видно, каких масштабным разрушениям подвергся не только порт. Так, почти все ангары в порту разрушены. Среди них и главный элеватор, расположенный просто вблизи эпицентра взрыва.

Порт Бейрута до и после взрыва (Twitter Airbus Space)

На месте склада, где взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры, образовалась огромная яма, которая заполнилась водой из моря.

Порт Бейрута до и после трагедии 4 августа (Twitter Airbus Space)

Корабли, которые находились в порту ливанской столицы, перевернулись от взрывной волны или вообще оказались на берегу.

Корабли в порту Бейрута опрокинуты или выброшены на берег (Twitter Airbus Space)

Для сравнения масштабов последствий НП компания Airbus Space предоставила снимки, датированные 25 января и 5 августа 2020 года.

Почти все ангары в порту Бейрута разрушены, а на месте взрыва – огромная яма с водой (Twitter Airbus Space)

Airbus Space показала спутниковые снимки порта в Бейруте (Twitter Airbus Space)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: