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Расстрел людей в Льеже: стало известно о еще одной жертве убийцы

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Мужчина, убивший троих людей в городе Льеж в Бельгии, до перестрелки успел убить еще одного человека.

Произошло это в ночь перед расстрелом людей, сообщил глава МВД Бельгии Ян Ямбон, передает RTL.

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"Мотивом радикализации может быть то, что он не имеет перспективы в обществе из-за того, что совершил убийство в ночь перед перестрелкой", - сказал министр.

Личность стрелка установлена, его зовут Бенджамин Эрман. Мужчина был осужден за грабежи и известен крайней агрессивностью. В понедельник он ненадолго был отпущен из тюрьмы. Прокуратура Льежа подтвердила, что он был замечен в контактах с радикальными исламистами.

Преступление классифицировали как теракт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее смертельная стрельба произошла в Германии.

Место
Бельгия
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