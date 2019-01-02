Россия поглотит Беларусь? Венедиктов назвал возможные сроки

В течение трех-четырех лет Россия и Беларусь действительно могут стать единым государством. Таким образом, Минск рассчитается с Москвой за определенные преференции собственным суверенитетом.

Такое мнение озвучил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в эфире программы "Будем наблюдать", отвечая на вопрос слушательницы из Минска (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Одним из вариантов продления полномочий как главы государства Владимира Путина может быть объединение, аннексия, присоединение, союз с Республикой Беларусь. Это один из вариантов. Возможны и другие", — заявил он.

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По его словам, сроки такого возможного поглощения колеблются в пределах нескольких лет. Более того, Венедиктов считает, что объединения России и Беларуси может быть приурочено к выборам в нелегитимную Государственную думу РФ.

"Чем Беларусь может расплачиваться? Суверенитетом, например. И в этом смысле, если это все соединяется, скручивается таким образом, то я допускаю возможность создания единого государства, единого государя в течение трех-четырех лет. Ну, смотрите. В 2021 году у нас выборы в Госдуму. А почему одновременно не провести по единым правилам выборы в парламент союзного государства, уже не делегациями, а выборами? И начать не с единого президента, а с единого парламента, например. В 2021. Вот тебе, пожалуйста", — сказал он.

Вместе с тем, Венедиктов добавил, что в отношениях России и Беларуси сейчас очень много реальных проблем. Более того, подчеркнул главред "Эха Москвы", у России сейчас нет денег, чтобы субсидировать экономику Белоруссии.

Алексей Венедиктов Скриншот видео

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