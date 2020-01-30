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30 января • обновлено в 17:46
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Снять санкции и дискредитировать Украину: названы цели России в ПАСЕ

1.5т
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Россия использует свое возвращение в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), чтобы изменить представление западных стран об Украине.

Об этом предупредила в эфире ObozTV депутат Верховной Рады VIII созыва, бывший делегат Украины в ПАСЕ Елена Сотник. Она обратила внимание, что российская делегация уже начала продвигать нарративы о якобы законности "референдума" в Крыму и своей непричастности к войне на Донбассе.

"Почему вернулась Россия? Они понимают, что ПАСЕ – это площадка, где они могут продвигать свои нарративы. И они их уже начинают продвигать. Они говорят, якобы крымский "референдум" абсолютно законный, крымчане "сами выбрали, где и с кем им жить". Говорят, что нет на Донбассе никакого военного конфликта, это исключительно внутренняя проблема Украины", – рассказала Сотник.

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Она объяснила, что цель России – поменять парадигму и "картинку мира" у парламентариев из других стран.

"А дальше они будут продвигать историю о снятии санкций. Будут продвигать историю, что Украина "failed state": т.е. страна, которая не состоялась. И мы понимаем, что в конечном итоге Россия попытается вернуть свое влияние в Украине", – предостерегла политик.

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По ее словам, ПАСЕ нельзя считать просто "говорильней": во многом благодаря Ассамблее удалось показать всему миру, что Россия незаконно оккупировала Донбасс.

"Оккупированный Донбасс же не сразу признали (в мире. – Ред.). Сначала рассказывали о конфликте… У нас даже военные действия не с самого начала признали! Не с самого начала признали политических заключенных. И так далее", – напомнила она.

"Мы (предыдущая делегация Украины в ПАСЕ. – Ред.) все эти понятия сначала проводили через Парламентскую ассамблею, поскольку она была наиболее жестко настроена. Там не было России как таковой, не было российского лобби", – отметила Сотник.

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Она подчеркнула, что резолюции ПАСЕ в соответствии с международным правом являются документами, которые имеют юридическую силу. Поэтому их принятие помогло провести эти же вопросы в других международных организациях, в том числе, в ООН.

"И это значительно облегчало работу украинским дипломатам", – добавила экс-нардеп.

Сотник заключила, что теперь Россия намеревается использовать ПАСЕ, чтобы укрепить свою позицию.

ПАСЕ стала более лояльной к России

ПАСЕ стала более лояльной к России

twitter.com/PACE_News

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Российско-украинский конфликт Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Елена Сотник
Место
Франция Страсбург
Тег
ПАСЕ
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Антонов Семен
Антонов Семен
Сотник заключила, что теперь Россия намеревается использовать ПАСЕ, чтобы укрепить свою позицию. И это поразительно, все страны Европы идут в ПАСЕ для защиты Украины, черт с ним со своими вопросами.
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Alex Alex
Alex Alex
Россия использует свое возвращение в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), чтобы рассказать ПРАВДУ!!!
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Alex Alex:"Россия использует свое возвращение в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), чтобы рассказать ПРАВДУ!!!" Нужно быстрее использовать, а то ведь могут скоро опять на дверь указать.
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Давайте о приятном, ну ее политику - например как хорошо звучит -" викликала ажіотаж оголеними сідницями и дупою"
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