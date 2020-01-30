Снять санкции и дискредитировать Украину: названы цели России в ПАСЕ

Россия использует свое возвращение в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), чтобы изменить представление западных стран об Украине.

Об этом предупредила в эфире ObozTV депутат Верховной Рады VIII созыва, бывший делегат Украины в ПАСЕ Елена Сотник. Она обратила внимание, что российская делегация уже начала продвигать нарративы о якобы законности "референдума" в Крыму и своей непричастности к войне на Донбассе.

"Почему вернулась Россия? Они понимают, что ПАСЕ – это площадка, где они могут продвигать свои нарративы. И они их уже начинают продвигать. Они говорят, якобы крымский "референдум" абсолютно законный, крымчане "сами выбрали, где и с кем им жить". Говорят, что нет на Донбассе никакого военного конфликта, это исключительно внутренняя проблема Украины", – рассказала Сотник.

Она объяснила, что цель России – поменять парадигму и "картинку мира" у парламентариев из других стран.

"А дальше они будут продвигать историю о снятии санкций. Будут продвигать историю, что Украина "failed state": т.е. страна, которая не состоялась. И мы понимаем, что в конечном итоге Россия попытается вернуть свое влияние в Украине", – предостерегла политик.

По ее словам, ПАСЕ нельзя считать просто "говорильней": во многом благодаря Ассамблее удалось показать всему миру, что Россия незаконно оккупировала Донбасс.

"Оккупированный Донбасс же не сразу признали (в мире. – Ред.). Сначала рассказывали о конфликте… У нас даже военные действия не с самого начала признали! Не с самого начала признали политических заключенных. И так далее", – напомнила она.

"Мы (предыдущая делегация Украины в ПАСЕ. – Ред.) все эти понятия сначала проводили через Парламентскую ассамблею, поскольку она была наиболее жестко настроена. Там не было России как таковой, не было российского лобби", – отметила Сотник.

Она подчеркнула, что резолюции ПАСЕ в соответствии с международным правом являются документами, которые имеют юридическую силу. Поэтому их принятие помогло провести эти же вопросы в других международных организациях, в том числе, в ООН.

"И это значительно облегчало работу украинским дипломатам", – добавила экс-нардеп.

Сотник заключила, что теперь Россия намеревается использовать ПАСЕ, чтобы укрепить свою позицию.

ПАСЕ стала более лояльной к России twitter.com/PACE_News

Как сообщал OBOZREVATEL:

В апреле 2014 года Парламентская ассамблея Совета Европы осудила Россию за аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины и ввела санкции против РФ, лишив россиян права голоса. Из-за этого российская делегация прекратила участие в работе ПАСЕ.

В июне 2019 года ПАСЕ приняло скандальное решение, которое позволило России вернуться к работе в составе Ассамблеи без каких-либо ограничений.

Выразив протест, украинская делегация пропустила осеннюю сессию ПАСЕ, однако вернулась на зимнюю и еще раз попыталась оспорить полномочия России.

Однако 29 января 2020 года в ПАСЕ окончательно утвердили все полномочия российской делегации.

Кроме того, главу делегации страны-агрессора Петра Толстого избрали вице-президентом ПАСЕ.

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