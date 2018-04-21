"Раньше не доходило": у Лаврова пожаловались на Вашингтон из-за артистов

Из-за отказа Вашингтона в предоставлении виз были сорваны выступления примы-балерины Ольги Смирновой и первого солиста балетной труппы Якопо Тисси.

Об этом говорится в заявлении МИД России. При этом отмечается, что данные меры вызывают глубочайшее сожаление у российской стороны.

"До такого не доходило даже во времена „холодной войны“. Наоборот, искусство, в том числе балет, всегда помогало лучше узнать и понять друг друга, растапливать лед недоверия, снижать напряженность в межгосударственных отношениях", - говорится в заявлении МИД.

Ольга Смирнова Вести.ру

Во внешнеполитическом ведомстве РФ также отметили, что американская публика всегда по достоинству оценивала выступления российских артистов.

"Остается только выразить сожаление подобной политикой Вашингтона. Вряд ли простые американцы, которых лишают общения с великой российской культурой и встреч с друзьями из России, скажут за это спасибо", — пожаловались дипломаты.

Якопо Тисси Ридус

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, что приме-балерине Большого театра России Ольге Смирновой отказали в визе США. Кроме того, отказ получил еще один член балетной труппы - Якопо Тисси.