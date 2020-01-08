Ракетный удар по базам США: Вашингтон принял жесткое решение в отношении Ирака и Ирана

После ракетного удара по военным базам США в Ираке Вашингтон запретил все гражданские перелеты над воздушным пространством Ирака и Ирана, а также над водами Персидского и Оманского залива.

Как сообщает Business Insider, такое решение приняла Федеральная авиационная администрация.

"ФАА будет продолжать внимательно следить за событиями на Ближнем Востоке. Мы продолжаем координировать свои действия с нашими партнерами по национальной безопасности и делиться информацией с американскими авиаперевозчиками и иностранными властями гражданской авиации", – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, американскую авиабазу, расположенную рядом с городом аль-Асад в Ираке, и базу американских коалиционных сил в Эрбиле обстреляли ракетами. По данным Пентагона, Иран выпустил не менее десятка ракет.

После этого военно-воздушные силы Ирана подняли в небо истребители для перехвата и уничтожения любой потенциальной угрозы для страны после ракетного удара по американским базам в Ираке.

На обещание Пентагона ответить на атаку, в КСИР пригрозили "ударить на этот раз в самой Америке". В Иране также добавили, что в случае бомбардировки иранской земли ответный удар придется на города Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) и Хайфу (Израиль).

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!