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8 января • обновлено в 11:00
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Ракетный удар по базам США: Вашингтон принял жесткое решение в отношении Ирака и Ирана

8.4т
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После ракетного удара по военным базам США в Ираке Вашингтон запретил все гражданские перелеты над воздушным пространством Ирака и Ирана, а также над водами Персидского и Оманского залива.

Как сообщает Business Insider, такое решение приняла Федеральная авиационная администрация.

"ФАА будет продолжать внимательно следить за событиями на Ближнем Востоке. Мы продолжаем координировать свои действия с нашими партнерами по национальной безопасности и делиться информацией с американскими авиаперевозчиками и иностранными властями гражданской авиации", – говорится в заявлении.

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Ракетный удар по базам США: Вашингтон принял жесткое решение в отношении Ирака и Ирана

Как сообщал OBOZREVATEL, американскую авиабазу, расположенную рядом с городом аль-Асад в Ираке, и базу американских коалиционных сил в Эрбиле обстреляли ракетами. По данным Пентагона, Иран выпустил не менее десятка ракет.

После этого военно-воздушные силы Ирана подняли в небо истребители для перехвата и уничтожения любой потенциальной угрозы для страны после ракетного удара по американским базам в Ираке.

На обещание Пентагона ответить на атаку, в КСИР пригрозили "ударить на этот раз в самой Америке". В Иране также добавили, что в случае бомбардировки иранской земли ответный удар придется на города Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) и Хайфу (Израиль).

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Конфликт США и Ирана
Место
США
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Сразу вспоминается апрельская атака на Сирию, при которой, из 103 выпущенных американцами и англичанами ракет различного базирования, средствами ПВО Сирии удалось сбить аж 71 ракету. Остальные угрозу не представляли т.к. нацелены были на заброшенные объекты. Сегодняшний ракетный удар показал "высочайшую" эффективность американской системы ПВО "Патриот" ))))).
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Ш. Олег
Ш. Олег
Надеюсь, на этом обе стороны, США и Иран, и успокоятся. Американцы убили генерала, персы популяли в ответ ракетами (не очень сильно и не очень точно) - никто не потерял лицо, можно заканчивать. Если, конечно, у американцев не другие планы. Иранцам геморрой точно не нужен, а вот США… Поглядим.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Вот сейчас смешно было..
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