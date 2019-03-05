"Ракетный" договор мертв: Россия разворачивает дивизионы, а Украину предупреждают об угрозе

Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация приостановили действие Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Через 6 месяцев документ утратит свою силу, и у стран будут развязаны руки в контексте разработки и испытания новых ракет, которые ранее были запрещены по обоюдному согласию. Существует опасность того, что мир снова ввяжется в новый этап гонки вооружений.

Какие риски принесет миру и Украине решение двух государств – узнавал OBOZREVATEL.

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Причины разрыва ДРСМД

Вопрос о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности встал еще в конце октября 2018 года. Тогда об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сказав, что Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты.

Дональд Трамп

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео дал России 60 дней для возврата к соблюдению договора, установив крайний срок 2 февраля, после чего Штаты откажутся от своих обязательств по соглашению, если Россия не вернется к его соблюдению.

Америка обвиняет Россию в нарушении договора из-за создания ракетной системы 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО), дальность полета которой составляет свыше 500 км, что запрещено условиями договора. В Кремле же утверждают обратное, заявляя, что дальность полета ракеты 9М729 составляет 480 километров, что вполне вписывается в нормы ДРСМД.

По информации издания The Wall Street Journal, на данный момент Россия развернула четыре дивизиона крылатых ракет 9М729, хотя еще три месяца назад таких дивизионов было три.

Спустя два месяца стороны провели переговоры о дальнейшем будущем ДРСМД в Пекине, но отсутствие прогресса в этом вопросе отметили обе стороны.

1 февраля Майк Помпео заявил, что со следующего дня США приостанавливает выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). При этом госсекретарь США заявил, что Вашингтон готов вести диалог с Москвой по контролю над вооружениями.

Майк Помпео

В свою очередь Владимир Путин 4 марта также подписал подписал указ о приостановлении выполнения данного соглашения. По официальному сообщению Кремля, документ подписан, "исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением США своих обязательств по Договору".

Владимир Путин

Что такое ракетный договор

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан 8 декабря 1987 года генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом в Вашингтоне, в связи с озабоченностью Запада усилиями СССР по модернизации своего ядерного потенциала. Договор вступил в силу с 1 июня 1988 года.

Этим документом участники-подписанты обязались уничтожить все баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Согласно сроку, указанному в договоре, к 1 июня 1991 года было уничтожено около 2700 ракет и пусковых установок.

Кроме того, стороны договорились не производить и не испытывать новые РСМД, однако им можно было совершать исследовательские работы, которые не ведут к производству и проведению летных испытаний запрещенных систем.

Горбачев и Рейган подписывают Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности в 1987 году White House Photographic Office

В 1992 году в связи с распадом СССР документ приобрел многосторонний характер – его участниками, помимо США и России, стали Беларусь, Казахстан и Украина.

Какие последствия ликвидации "ракетного" договора

По мнению российского военного эксперта Павла Фельгенгауэра, для России договор, по сути, уже перестал действовать, и сейчас у нее развязаны руки для начала испытания ранее запрещенных ракет.

"В тексте указа есть объяснение: его принимают в связи с необходимостью принять неотложные меры, что может означать, якобы Россия уже начинает если не производство, то испытания ракет средней и малой дальности. Возможно, они не станут дожидаться июля, когда формально прекратится действие договора, а уже начинают действовать", – сказал россиянин в комментарии OBOZREVATEL.

"Еще что важного есть в этом указе: приостановка будет действовать, пока американцы не прекратят свои нарушения, а поскольку они ничего не нарушают, то и вернутся не могут. А это означает то, что договор РСМД окончательно мертв, и то, что Россия не будет дожидаться конечного срока", – заявил он.

Вместе с тем, военный эксперт и главный редактор журнала Defense Express Антон Михненко считает, что договор РСМД был сдерживающим документом для РФ и США, который накладывал определенные ограничения по созданию новых образцов вооружения. В комментарии OBOZREVATELон допустил несколько вариантов продолжения событий, после его разрыва.

"Первое – это начало гонки ракетного вооружения с обеих сторон. Для Америки это будет легче сделать, там очень мощная оборонная промышленность. Второе – это то, что договор был показательным для остальных стран мира, которые видели, что мировые державы договорились относительно использования ядерного вооружения и создания новых современных ракет", – говорит Михненко.

Военный эксперт поясняет, что как только договор прекратит свое существование, это фактически перестанет сдерживать другие страны, которые также начнут наращивать силы и создавать себе новые ракеты.

"Третье – так исторически случается, что после эскалации ситуации в отношениях, всегда наступает некоторое облегчение в них. Не исключается, что США или РФ будут предлагать, или третья сторона может предложить достижения определенного согласия в дальнейшем. Этот компромисс не обойдется без Китая, который не входил в эту сделку, но он имеет ракеты средней и малой дальности, которые запрещались ДРСМД. Не исключается и то, что США попытаются втянуть в новую возможную сделку по РСМД Китай", – считает военный эксперт.

По его мнению, третий вариант был бы самым приемлемым, а вот первый и второй пункт негативно отразится на безопасности всех мировых стран в целом.

Но в ближайшей реализации третьего варианта Фельгенгауэр не уверен. По его словам, добиться от Китая сесть за стол переговоров на сегодня практически невозможно, поэтому о новом договоре РСМД речи быть не может.

"Заключение нового договора с привлечением другой стороны, например, Китая, Северной Кореи, Ирана, Израиля, Индии или Пакистана, возможно, но, во всяком случае Китай сказал, что он не заинтересован даже в переговорах о заключении такого соглашения. Так что это все пока только разговоры. Ни одна из этих стран пока не садится договариваться, и трудно себе представить, что Иран сядет за один стол с Израилем, или Индия с Пакистаном, которые де-факто находятся в состоянии войны", – объяснил российский военный эксперт.

В таком случае, по словам Михненко, разрабатывая новые образцы оружия, США и РФ понадобится место для его использования, и вполне вероятно, такой точкой на карте может стать Украина.

"Во времена предыдущей гонки вооружений происходили определенные конфликты в различных регионах мира, где тот же Советский Союз противостоял США, условно во Вьетнаме и Афганистане. И сейчас не исключается, что в некоторых странах мира будут проводиться боевые действия, где супердержавы будут противостоять друг другу без привлечения ракетного вооружения, но они будут меряться силами. И Украина в этом контексте – одна из точек на карте мира, где может произойти обострение, как и Сирия", – заявил он.

Последняя гонка вооружений между США и тогдашним СССР началась после Второй мировой войны, когда оказалось, что Америка является единственной ядерной державой в мире. Тогда советское правительство приняло решение ускорить работу по изготовлению собственной атомной бомбы. Вплоть до подписания ДРСМД стороны накапливали вооружение, периодически пытаясь договорится друг с другом, и только в 1987 году удалось добиться результата.

Через несколько лет последовал развал СССР, впоследствии, именно гонку вооружений между двумя великими державами называли одной из причин распада социалистической империи. Россияне считают, что теперь все пойдет по новой.

"Это совершенно точно будет означать новый виток гонки вооружений, а у нас в экономическом и технологическом потенциале по этому поводу есть проблемы. Хочу напомнить, что СССР рухнул в том числе потому, что не смог выиграть гонку вооружений, в которую ввязался. И не думаю, что для РФ это сейчас будет легче, чем было для Советского Союза", – сказал в комментарии OBOZREVATEL российский оппозиционер Леонид Гозман.

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