Ракетная гонка с США начинается? Россия пошла на радикальный шаг

Государственная дума России на пленарном заседании 18 июня приняла закон о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Документ был поддержан профильным комитетом по международным делам, а также двумя комитетами-соисполнителями - по безопасности и обороне, передают РИА Новости.

Документ внес в парламент президент РФ Владимир Путин. Ему предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора.

RT

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В Совфеде РФ заявляли, что после приостановки договора Россия сможет разрабатывать те вооружения, которые необходимы для ее нацбезопасности.

Напомним, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом.

Соглашение запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

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