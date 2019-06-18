Ракетная гонка с США начинается? Россия пошла на радикальный шаг

Государственная дума России на пленарном заседании 18 июня приняла закон о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Документ был поддержан профильным комитетом по международным делам, а также двумя комитетами-соисполнителями - по безопасности и обороне, передают РИА Новости.
Документ внес в парламент президент РФ Владимир Путин. Ему предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора.
RT
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В Совфеде РФ заявляли, что после приостановки договора Россия сможет разрабатывать те вооружения, которые необходимы для ее нацбезопасности.
Напомним, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом.
Соглашение запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент США Дональд Трамп осенью 2018 года заявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, так как Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты.
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поддержал намерения президента США, подчеркнув, что Москва сделала договор "посмешищем".
Начиная со 2 февраля 2019 года, Соединенные Штаты Америки заявили о приостановлении выполнения своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В ответ Россия также вышла из ДРСМД.
OBOZREVATEL рассказывал, какие последствия ожидают мир и Украину после того, как РФ и США оказались на пороге новой гонки вооружения.
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