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''Рахитичный СССР'': Лукашенко обвинили в продаже Беларуси

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В поглощении Российской Федерацией Беларуси виноват сам глава государства Александр Лукашенко. Именно его попытки возродить Советский Союз закончатся созданием так называемого "Союзного государства".

Об этом в своем блоге на espreso.tv рассказал украинский публицист и журналист Виталий Портников. По его словам, для Лукашенко в этом новом российском проекте места просто не останется.

"В 1994 году, когда Лукашенко только пришел к власти и взял курс на создание пресловутого союзного государства России и Беларуси, я написал статью "Советского Союза не будет", в которой предсказал крах попыток главного белорусского "антикоррупционера" ​​и интегратора возродить умершую империю. Статья, перепечатана белорусской прессой, тогда вызвала раздражение и у российских шовинистов, и в белорусских реваншистов. Но за 25 лет своего правления Александру Лукашенко придется убедиться в точности моего прогноза", – уверен Портников.

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Он также считает, что если белорусский президент попытается сопротивляться уничтожению своего государства, Кремль будет готов лишить его финансирования. В то время, как именно с помощью этих денег Лукашенко пытался сохранить в рамках Беларуси современный и маленький Советский Союз.

ИноСМИ

ИноСМИ

Александр Лукашенко и Владимир Путин

"И Москва была готова оплачивать этот отвратительный эксперимент в обмен на разговоры о братстве и собственное военное присутствие в Беларуси. Однако все зашло слишком далеко – и для Лукашенко, и для Путина. Экономическая ситуация России ухудшается с каждым днем ​​и у Кремля больше нет лишних денег даже для самого преданного союзника", – пишет публицист, подчеркивая: Лукашенко больше не нужен "брат", который не кормит.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Москве выдвинули ультиматум Минску, сделав громкое заявление о вхождении Беларуси в состав России. Лукашенко запаниковал из-за того, что Беларусь "хотят поделить на области и впихнуть в Россию", и отличился жесткими заявлениями в сторону Путина.

Накануне Россия сорвала договоренности с Беларусью по нефти, отказавшись выплачивать Минску компенсацию за проведение в РФ налогового маневра в нефтяной отрасли. По словам Лукашенко, из-за этого его страна потеряет в ближайшие годы около 10,5 миллиарда долларов.

Персоны
Виталий ПортниковАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
Место
Беларусь
Теги
РоссияРоссия - страна-агрессор
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Снова этот любитель задов мальчиков, рассуждает ... он уже заткнется когда ни будь ?
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
картошка иуда уже давно продал белорусь
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Дейман Алон
Дейман Алон
Лукашенко сам виноват в том, что происходит. Он каждый раз поднимал писк, чтобы получить деньжат с кацапа и когда тот их предоставлял, Беларусь теряла часть своего суверенитета, а сейчас пришла пора полностью его лишиться. Лукашенко, как всегда, поторгуется и сдаст Беларусь с потрохами.
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минин евген
минин евген
Дейман Алон, а мне жалко баларусов, они клевые. а кацапские немытые мрази их же загнобят теперь.
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