"Должны давить!" Глава Польши предупредил об опасности России

Президент Польши Анджей Дуда призвал страны Европейского союза прекратить игнорировать угрозы со стороны России и начать оказывать на нее "солидарное давление".

Об этом сообщает "Польское радио". Президент также призвал лидеров союзных государств поддерживать все инициативы, направленные на укрепление безопасности восточного фланга НАТО и Европейского Союза.

Президент Польши Анджей Дуда

Во время встречи лидеров так называемой "группы Аррайолуш" в Афинах, в которой приняли участие тринадцать лидеров государств ЕС, президент Польши призвал союзные страны к давлению на Кремль. По словам Дуды, давление необходимо оказывать вне зависимости от оценки деятельности НАТО в Центральной и Восточной Европе.

"О том, насколько опасной является Россия, многие могут сказать государства, которые находятся в непосредственной досягаемости российских баллистических ракет", – отметил Дуда.

Дуда также призвал союзных лидеров поддерживать все инициативы, целью которых является укрепление безопасности восточного фланга НАТО и Европейского Союза. Со стороны НАТО политик также пообещал поддержку всех инициатив, которые помогут укреплять отношения между странами.

"Хочу заверить, что Польша не считает альтернативой Европейскому Союзу свое интенсивное сотрудничество с США. Мы видим это, как дополнение и укрепление этого сотрудничества. На нашу поддержку могут рассчитывать все инициативы, которые послужат укреплению трансатлантических отношений", – отметил политик.

В неофициальную группу Аррайолуш, созданную в 2003 году, входят Австрия, Финляндия, Германия, Латвия, Польша, Португалия, Словения, Венгрия и Италия. Нынешняя встреча в Афинах является уже пятнадцатым саммитом Группы.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Польша резко изменила риторику по России после обмена пленными с Киевом.

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