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"Пыня проказник": Путин поцеловал очередного мальчика. Видеофакт

3.6тЧитать новость на украинском

Президент России Владимир Путин поцеловал нового мальчика, в этот раз в лоб.

Это произошло, когда глава Кремля посетил Морозовскую больницу, в которой лежал ребенок, переживший тяжелую операцию. Об этом написал на своей странице в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Соответствующее видео опубликовал "НТВ".

"Мальчик Савелий в Морозовской больнице: - А меня самый главный президент поцеловал. А тебя мама нет! Путин: Папа маму поцелует", – написал Смирнов.

Ребенок официально поприветствовал президента РФ. Как сообщили в больнице, Савелию пересадили почку его отца. В конце встречи Путин попросил у родителей мальчика поцеловать его, на что получил утвердительный ответ.

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Пользователи сети припомнили главе Кремля предыдущие случаи любезности с детьми.

"Обсосал пупок чужого ребенка, как всегда", "Опять в пупок целовал? Вот Пыня проказник", – припомнили Путину случай, когда он поцеловал мальчика в живот.

"Опять до мальчиков дорвался", "Пыня не по мамам, он как раз по мальчикам", "Вонючая показуха", "Вот настоящий президент. И "Боинг" сбить успеет, и сирийских детей газом потравить, и украинцев убить и детей больных расцеловать. Человечище", – отметили в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин неоднократно попадал в подобные инциденты с несовершеннолетними детьми. В сентябре 2017 года он обнимался с целой хоккейной командой. В ноябре того же года он подозрительно потрогал мальчика из оккупированного Крыма. В декабре его также заметили в обществе маленького ребенка.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Объект
курьез
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