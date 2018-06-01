"Пыня проказник": Путин поцеловал очередного мальчика. Видеофакт

Президент России Владимир Путин поцеловал нового мальчика, в этот раз в лоб.

Это произошло, когда глава Кремля посетил Морозовскую больницу, в которой лежал ребенок, переживший тяжелую операцию. Об этом написал на своей странице в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Соответствующее видео опубликовал "НТВ".

"Мальчик Савелий в Морозовской больнице: - А меня самый главный президент поцеловал. А тебя мама нет! Путин: Папа маму поцелует", – написал Смирнов.

Ребенок официально поприветствовал президента РФ. Как сообщили в больнице, Савелию пересадили почку его отца. В конце встречи Путин попросил у родителей мальчика поцеловать его, на что получил утвердительный ответ.

"Меня самый главный президент поцеловал": Путин навестил пациентов Морозовской детской больницы pic.twitter.com/Td0l8YCZIA — НТВ (@ntvru) 1 червня 2018 р.

Мальчик Савелий в Морозовской больнице:

- А меня самый главный президент поцеловал. А тебя мама нет!

Путин: Папа маму поцелует pic.twitter.com/MFHMDhpFOy — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 1 червня 2018 р.

Пользователи сети припомнили главе Кремля предыдущие случаи любезности с детьми.

"Обсосал пупок чужого ребенка, как всегда", "Опять в пупок целовал? Вот Пыня проказник", – припомнили Путину случай, когда он поцеловал мальчика в живот.

"Опять до мальчиков дорвался", "Пыня не по мамам, он как раз по мальчикам", "Вонючая показуха", "Вот настоящий президент. И "Боинг" сбить успеет, и сирийских детей газом потравить, и украинцев убить и детей больных расцеловать. Человечище", – отметили в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин неоднократно попадал в подобные инциденты с несовершеннолетними детьми. В сентябре 2017 года он обнимался с целой хоккейной командой. В ноябре того же года он подозрительно потрогал мальчика из оккупированного Крыма. В декабре его также заметили в обществе маленького ребенка.