"Пять килек на праздник и "собачьи котлеты": любимая газета Путина выдала новый фейк о голодных украинцах

Любимая газета президента России Владимира Путина "Комсомольская правда" выдала очередную порцию фейков об Украине, утверждая, что ее жители голодают.

О своих якобы наблюдениях рассказала одна из журналисток издания, которая побывала в Киеве. По ее словам, она увидела вокруг "голодных украинцев".

При этом она якобы цитирует рассказы своих попутчиц в поезде: "Люди кушать хотят. У меня вон соседка пенсионерка по праздникам покупает себе пять килечек, на селедку у нее не хватает. А другая соседка тут и говорит: "Устала голодать, купила фарш для собак, котлеты себе сделала". Есть у нас такой фарш, стоит 7 гривен за кило".

Киев "Информатор"

Автор статьи утверждает, что у украинцев "у всех чемоданное настроение".

"Люди не видят перспектив и уже не скрывают, что мечтают уехать. Одни - в Россию, другие – в Европу. Коррупция, националисты, украинизация — все это очень многих раздражает. Вот у нас уже нет русских детсадов, даже частных. Везде обязывают говорить на украинском", – якобы рассказала журналистке приятельница.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская пропагандистская газета в своем материале разразилась угрозами в сторону Украины, которую якобы погубит Запад.

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