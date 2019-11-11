Главная Новости
11 ноября • обновлено в 17:31
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Блоги - Новости мира

Андрей Пионтковский
Андрей Пионтковский
Журналист, политический деятель Все статьи автора

Путинизм 2019 – контрольный выстрел в голову Франции. Кто следующий?

2.2т

6 лет назад сайт "Эха Москвы" разместил мой небольшой пост:

Когда бывший канцлер Германии пошёл служить лакеем на путинской бензоколонке за какие-то жалкие 2 миллиона евро в год, он опозорил прежде всего себя самого, а не свое государство. Его имя стало нарицательным и собственная социал-демократическая партия стыдится приглашать его на свои съезды. Когда Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики его превосходительство Жан де Глиниасти покорнейше явился как мальчик по вызову в Юсуповский дворец в Петербурге, чтобы вручить высшую награду Франции — орден Почетного легиона — уголовнику по кликухе Гангрена, укравшему на пару со своим паханом Михал Иванычем десятки миллиардов долларов у русского народа , позором покрыло себя французское государство.

Новости
Петля ОРДЛО: то, что пытаются навязать Украине, хуже, чем "Приднестровье"

Геннадию Тимченко вручили Орден Почетного легиона За благотворительную деятельность…

За жалкую подачку нефтегазовых контрактов великая Франция демонстративно изогнулась в похабной угодливой позе перед ворами из кооператива "Озеро", перед убийцами Политковской и Литвиненко, перед палачами-садистами, мучающими сегодня Толоконникову и Алехину, Ходорковского и Лебедева, Кривова и Косенко, Развозжаева и Константинова. Видимо, действительно давно прогнило что-то во французской республике. Де Голль и герои Сопротивления заставили нас забыть, что большинство французской "элиты" и миллионы рядовых французов активно сотрудничали с гитлеровскими оккупантами. Эти далеко не славные традиции дают время от времени о себе знать и в наше время. Когда в очень недалеком будущем г-н Тимченко предстанет в России перед Высшим антикоррупционным трибуналом, французские власти поспешно отзовут свою награду. Но будет уже поздно.Я ошибся в одной малозначительной детали. Кавалера Ордена Почетного легиона гражданина Финляндии Тимченко еще не настиг карающий меч российского правосудия. Меня часто упрекают в подобных необоснованных прогнозах. Это не прогнозы, уважаемые критики. Это призывы, предусмотренные ч.2 ст. 281.1 и ч.1 ст.282 УК РФ, как справедливо оценило мой скорбный труд и дум высокое стремление Следственное управление ФСБ России. И не моя вина, что моим многократным призывам не вняло молчаливое большинство моей страны.

Свой первый призыв-предупреждение я сделал еще двадцать лет назад во время первой избирательной компании г-на и.о. президента: "Путинизм – это контрольный выстрел в голову России". Боюсь, что тот выстрел уже отгремел.

Новости
Не сторож я русскоязычному брату своему

А сегодня хотелось бы сказать несколько слов о Франции и её президенте. В мае 2017 года вскоре после своей победы на выборах Макрон дал на совместной с Путиным пресс— конференции мастер-класс общения с диктатором-демагогом. Никто из западных лидеров ни до ни после так не разговаривал с хозяином Кремля. Не привыкший к публичной полемике Путин растерялся, поплыл и выглядел жалко.

Последние несколько месяцев мир с нарастающим удивлением наблюдает за совсем другим Макроном. Макрон непрерывно распинается в своих почтительных чувствах к великому европейцу, прибегает лично пролоббировать возвращение РФ в ПАСЕ, постоянно в стилистике кремлевских ток-шоу отзывается об Украине: "украинские банды", "заноза в теле Европы". И, наконец, апофеоз его воинствующей путинофилии – Макрон провозглашает смерть НАТО и требует создания новой европейской системы безопасности без США но вместе с Россией. От него как от чумного уже шарахаются европейские лидеры (начиная с канцлерин Меркель) и его же собственные французские эксперты по безопасности.

Новости
Сценарий Кремля после провала проекта "Новороссии"

Как справедливо замечает коллега, если бы Владимир Путин продолжал работать во внешней разведке, то после этих пассажей Макрона он мог бы с чистой совестью писать отчет об "успешно реализованном активном мероприятии", в рамках которого "до президента Франции были доведены выгодные нам тезисы, которые потом были положены в основу внешнеполитической стратегии Парижа"

Берусь утверждать, что так же, как и Трамп, Макрон впал в некую психологическую зависимость от Путина и по каким-то причинам серьёзно его побаивается.

Одна из них лежит на поверхности – желтые жилеты. Загадочное движение, возникшее в сети ниоткуда, в политическом плане привлекающее крайне левых и крайне правых маргиналов – классическую клиентуру Кремля. Кстати, после нескольких пропутинских антраша Макрона жилеты как по заказу рассосались.

Но глубина и драматизм личностной трансформации французского президента позволяют предполагать наличие у его кураторов и некоей компрометирующей информации персонального характера.

Путинизм 2019 – контрольный выстрел в голову Франции. Кто следующий?

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Андрей Пионтковский Андрей Пионтковский
Персоны
Эммануэль Макрон Владимир Путин
Место
Франция
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
5
Смешно
13
Интересно
10
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Может Украине?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения