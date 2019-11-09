"В калошах топают в сортир": Путина высмеяли за амбиции о мировом лидерстве

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ может стать одним из глобальных лидеров в мире в области искусственного интеллекта.

По его мнению, это вопрос будущего страны и ее места в мировом сообществе. Об этом глава Кремля заявил в субботу, 9 ноября, на конференции "Путешествие по искусственному интеллекту" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Самый строгий спрос – с наших ведомств, корпораций, компаний с госучастием. Важнейшим критерием их эффективности считаю способность обеспечить, укреплять технологическую состоятельность страны. Вес, значимость предстоящей работы исключительно велики.

Мы должны, я убежден, способны стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта", – сказал он.

Владимир Путин Комсомольская правда

Путин также призвал кратно увеличить подготовку программистов, математиков, компьютерных лингвистов, которые смогут в полной мере использовать потенциал искусственного интеллекта.

На заявления российского лидера едко отреагировал офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"Путин рассказывает об искусственном интеллекте, а большинство России в это время в калошах топают в сортир на улице и откупоривают бутылку с боярышником", – написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 ноября в Москве прошел марш в честь годовщины парада 1941 года в СССР, что резко раскритиковали в сети. Пользователи возмутились, что в России перекручивают историю.

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