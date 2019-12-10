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10 декабря • обновлено в 13:38
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Путин заявил о разногласиях с Зеленским по Донбассу

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Президент России Владимир Путин заявил, что во время переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским у них возникли разногласия касательно восстановления Киевом контроля над границей с РФ.

По его словам, он якобы настаивает на выполнении "Минских соглашений", передает "Интерфакс" "Действительно, наши позиции с Владимиром Александровичем здесь не совпадают. Нашу позицию очень легко понять. Мы за то, чтобы выполнялись "Минские соглашения", – сказал Путин.

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Российский президент выступил против пересмотра подписанных в Минске соглашений.

"Там каждый пункт увязан между собой. Если мы вскроем один, начнется переписывание других, и мы вообще потеряем все, создадим ситуацию, при которой вообще ничего не сможем сделать", – утверждает он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Зеленский озвучил основные пункты, по которым стороны пришли к соглашению в Париже. Он подчеркнул, что выступает против федерализации, против влияния других государств на вектор развития страны, а также указал на невозможность решения войны путем сдачи территорий.

  • В сети был обнародован текст коммюнике, принятого по результатам переговоров.

  • Стало известно, что стороны подпишут новый договор по Донбассу.После саммита делегации четырех стран занялись подготовкой документа, который неофициально назвали "Минск-3".

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Переговоры Зеленского и Путина
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
____Был бы зеленский настоящий мужик, он бы сразу после выборов приехал в Донецк и Луганск говорить с народом.... Но увы, это всего лишь жалкое подобие мужика, как впрочем и все СВИДОМИТЫ.... Трусы и мерзавцы.
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Хо Хол
Хо Хол
Премьера - "Порошенко подписывал соглашения - пусть он и выполняет!" от авторов "Деньги брал Янукович - пусть он и возвращает!". Поэтому oкpaина и недогосударство, с которым бесполезно о чем-то договариваться и как-то вести диалог на серьезном уровне. Это не страна, это село.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Хо Хол:"Поэтому oкpaина и недогосударство, с которым бесполезно о чем-то договариваться". Вот именно! Взять хоть Будапештские соглашения.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Проводить выборы под контролем всу и нац батальонов? Да не бывать этому! Сначала выборы, а потом граница, как и было изначально прописано
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