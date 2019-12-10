Путин заявил о разногласиях с Зеленским по Донбассу

Президент России Владимир Путин заявил, что во время переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским у них возникли разногласия касательно восстановления Киевом контроля над границей с РФ.

По его словам, он якобы настаивает на выполнении "Минских соглашений", передает "Интерфакс" "Действительно, наши позиции с Владимиром Александровичем здесь не совпадают. Нашу позицию очень легко понять. Мы за то, чтобы выполнялись "Минские соглашения", – сказал Путин.

Нормандская четверка euroradio.fm

Российский президент выступил против пересмотра подписанных в Минске соглашений.

"Там каждый пункт увязан между собой. Если мы вскроем один, начнется переписывание других, и мы вообще потеряем все, создадим ситуацию, при которой вообще ничего не сможем сделать", – утверждает он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Зеленский озвучил основные пункты, по которым стороны пришли к соглашению в Париже. Он подчеркнул, что выступает против федерализации, против влияния других государств на вектор развития страны, а также указал на невозможность решения войны путем сдачи территорий.

В сети был обнародован текст коммюнике, принятого по результатам переговоров.

Стало известно, что стороны подпишут новый договор по Донбассу.После саммита делегации четырех стран занялись подготовкой документа, который неофициально назвали "Минск-3".

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