Путин засветил "новое оружие" на встрече с Трампом

Французские журналисты назвали лимузин Aurus Senat, на котором глава РФ Владимир Путин прибыл на переговоры с Дональдом Трампом "новым политическим оружием".

"Cadillac по прозвищу "Зверь" – против Aurus Senat. Новую холодную войну начинают лимузины президентов США и России?" – задается вопросом французский телеканал BFM TV, передают "Дни.ру".

Отмечается, что глава РФ впервые в заграничных поездках был доставлен на своем новом официальном автомобиле. Как отметил телеканал, лимузин Aurus Senat "не только прекрасно подходит для торжественных случаев, но и используется в качестве политического оружия".

This motorcade may or may not have carried #Putin, running ~90 minutes late. In case the Russian president thinks people were here by choice to greet him —nyet. We are blocked from moving even after these cars passed...thus my uncertainty as to their contents. #HelsinkiSummit2018 pic.twitter.com/r73IDvdOdk