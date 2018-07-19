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Путин засветил "новое оружие" на встрече с Трампом

1.3тЧитать новость на украинском

Французские журналисты назвали лимузин Aurus Senat, на котором глава РФ Владимир Путин прибыл на переговоры с Дональдом Трампом "новым политическим оружием".

"Cadillac по прозвищу "Зверь" – против Aurus Senat. Новую холодную войну начинают лимузины президентов США и России?" – задается вопросом французский телеканал BFM TV, передают "Дни.ру".

Отмечается, что глава РФ впервые в заграничных поездках был доставлен на своем новом официальном автомобиле. Как отметил телеканал, лимузин Aurus Senat "не только прекрасно подходит для торжественных случаев, но и используется в качестве политического оружия".

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По мнению журналистов, Путин возвращается к советской традиции: передвигаясь на престижном автомобиле, изготовленном в России, он демонстрирует промышленную мощь страны. Канал напоминает, что российский лидер еще с 2012 года хотел отказаться от Mercedes S-класса в пользу российского автомобиля.

По информации журналистов, в проект "Кортеж" было вложено 12,5 миллиарда рублей. Задачу поручили научно-исследовательскому автомобильному институту НАМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, охранник Трампа внезапно умер после встречи с Путиным.

Читайте все новости по теме "Встреча Путина и Трампа" на Обозревателе.

Темы
Встреча Путина и ТрампаХолодная война между Западом и Россией
Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Место
Финляндия
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