Путин засветил "новое оружие" на встрече с Трампом

Французские журналисты назвали лимузин Aurus Senat, на котором глава РФ Владимир Путин прибыл на переговоры с Дональдом Трампом "новым политическим оружием".

"Cadillac по прозвищу "Зверь" – против Aurus Senat. Новую холодную войну начинают лимузины президентов США и России?" – задается вопросом французский телеканал BFM TV, передают "Дни.ру".

Отмечается, что глава РФ впервые в заграничных поездках был доставлен на своем новом официальном автомобиле. Как отметил телеканал, лимузин Aurus Senat "не только прекрасно подходит для торжественных случаев, но и используется в качестве политического оружия".

This motorcade may or may not have carried #Putin, running ~90 minutes late. In case the Russian president thinks people were here by choice to greet him —nyet. We are blocked from moving even after these cars passed...thus my uncertainty as to their contents. #HelsinkiSummit2018 pic.twitter.com/r73IDvdOdk — Teri Schultz (@terischultz) 16 июля 2018 г.

По мнению журналистов, Путин возвращается к советской традиции: передвигаясь на престижном автомобиле, изготовленном в России, он демонстрирует промышленную мощь страны. Канал напоминает, что российский лидер еще с 2012 года хотел отказаться от Mercedes S-класса в пользу российского автомобиля.

По информации журналистов, в проект "Кортеж" было вложено 12,5 миллиарда рублей. Задачу поручили научно-исследовательскому автомобильному институту НАМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, охранник Трампа внезапно умер после встречи с Путиным.