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16 сентября • обновлено в 17:10
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Путин ударит С-400 по авиации Израиля? Озвучен прогноз

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Израильский военный эксперт Давид Гендельман убежден, что этап прямой конфронтации между Россией и Израилем еще не наступил.

Об этом он сказал в комментарии OBOZREVATEL. "Пока Израиль будет считать эти налеты своим жизненным интересом и продолжать их, Россия будет действовать в основном путем дипломатического и декларативного давления", – спрогнозировал он.

В контексте информации о том, что Россия якобы намерена сбивать израильские военные самолеты в случае, если эта страна попытается проводить свои операции против сирийских военных, эксперт заметил: "Публичного такого заявления не было. Это интерпретации журналистов по следам встречи Нетаньяху с Шойгу и Путиным в Москве".

Истребитель Су-35

Истребитель Су-35

https://militaryarms.ru

Он признал: в России есть "техническая возможность применять С-400" против Израиля. Но "что касается реального применения, то это надо рассматривать в общем контексте российско-израильских отношений по Сирии".

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"Израильские налеты изначально были невыгодны России, но так как прямая конфронтация с Израилем тоже была невыгодна, то в 2015 был выстроен механизм договоренностей и предотвращения столкновений. Он работал на протяжении нескольких лет даже при периодических обострениях, особенно после сбития российского Ил-20 в сентябре 2018. Россия уже неоднократно заявляла о нежелательности израильских налетов, потому это ее реальный интерес", – сказал эксперт.

Вместе с тем, по его оценкам, "пока Израиль будет считать эти налеты своим жизненным интересом и продолжать их, Россия будет действовать в основном путем дипломатического и декларативного давления".

"Возможны также помехи непосредственно проведению налетов, как это бывало и раньше, но этап прямой конфронтации, а именно открытия огня по израильским самолетам, еще не наступил", – резюмировал эксперт.

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Как писал OBOZREVATEL, по информации издания Jerusalem Post, израильские истребители могут быть сбиты российскими самолетами или зенитными установками С-400. Ранее в СМИ появилось пояснение, как сирийский диктатор Башар Асад использовал главу РФ Владимира Путина в противостоянии с Турцией и США.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Конфликт в Сирии
Персоны
Давид Гендельман Владимир Путин Биньямин Нетаньяху Сергей Шойгу
Место
Сирия
Теги
Израиль Новости России
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