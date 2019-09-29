Путин теряет влияние на Беларусь: появилась показательная статистика

Количество граждан Беларуси, поддерживающих создание союзного государства с Россией, упало.

Об этом сообщил Telegram-канал с названием "Беларусь головного мозга". Они ссылаются на данные соцопросов за август от Белорусской аналитической мастерской (BAW) в Варшаве.

Так, 54,5% беларусов "за" союз с Россией, 25% "за" союз с Европой. Еще 20,5% не определились с ответом.

"Если смотреть по динамике, то с каждым годом процент за Россию падает. И это несмотря на засилие российских каналов и прессы", – отметили авторы канала.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Официальный сайт президента России

Статистика Беларусь головного мозга

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.