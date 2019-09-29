Путин теряет влияние на Беларусь: появилась показательная статистика

Количество граждан Беларуси, поддерживающих создание союзного государства с Россией, упало.
Об этом сообщил Telegram-канал с названием "Беларусь головного мозга". Они ссылаются на данные соцопросов за август от Белорусской аналитической мастерской (BAW) в Варшаве.
Так, 54,5% беларусов "за" союз с Россией, 25% "за" союз с Европой. Еще 20,5% не определились с ответом.
"Если смотреть по динамике, то с каждым годом процент за Россию падает. И это несмотря на засилие российских каналов и прессы", – отметили авторы канала.
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Официальный сайт президента России
Статистика
Беларусь головного мозга
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее появилась информация, что Россия и Беларусь создадут новое государство к 2022 году.
По словам белорусского посла Владимира Семашко, уже к 8 декабря президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко могут утвердить программу интеграции стран.
Белорусский политик-либерал и экономист Ярослав Романчук отметил, что возможное создание союза двух государств чревато серьезными последствиями для Украины.
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