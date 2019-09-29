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30 сентября • обновлено в 02:59
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Путин теряет влияние на Беларусь: появилась показательная статистика

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Количество граждан Беларуси, поддерживающих создание союзного государства с Россией, упало.

Об этом сообщил Telegram-канал с названием "Беларусь головного мозга". Они ссылаются на данные соцопросов за август от Белорусской аналитической мастерской (BAW) в Варшаве.

Так, 54,5% беларусов "за" союз с Россией, 25% "за" союз с Европой. Еще 20,5% не определились с ответом.

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"Если смотреть по динамике, то с каждым годом процент за Россию падает. И это несмотря на засилие российских каналов и прессы", – отметили авторы канала.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Официальный сайт президента России

Статистика

Статистика

Беларусь головного мозга

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Тема
Союзное государство
Место
Беларусь
Теги
политика опрос Новости России
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Че в Белоруси столько же тепилов как у вас в свынарне?Вроде на примере соседней недостраны должны уже понять прелести гейропейского союзничества,да и унитазы польские вы уже поделили,куда бульбаши кинутся ""интегрироваться в гейропку? В Румынию??
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Перов Василий
Перов Василий
А за союз с Рогулями? 0.000 процентов? Обидно... Опять Рогулям бензин Российский втридорога будут Белорусы перепродавать..
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