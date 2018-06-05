Сейчас пиарят княгиню Марию Владимировну Романову: и на Крымский мост её возят, и на Ладе Калине катают. С чего бы это? Прочитал где-то, что великий стратег Путин собирается... расписаться с ней. И тогда - вуаля - он уж император всея Руси! Элехантно, как говорят в Краснодаре! Конечно, княгиня на десять лет его старше и толстовата чуть-чуть, но ради императорства можно и потерпеть! Тогда этот его президентский срок будет действительно последний, а дальше пойдёт безграничное царствование!

P.S. У меня только один вопрос: как они её в Калину-то засунули?

P.P.S.

Пришёл ответ на вопрос: как императрица-каракатица Мария Владимирова влезла в Ладу Калину? Ответ - никак! Его перевозили на пикапе Рено. А кроме того Наталья Поклонская объявила великую княгиню самозванкой, а та её - психбольной истеричкой.

Вот заявление царского двора:

Императорский дом совершенно спокойно относится к безумию госпожи Поклонской. Мы сожалеем о ее нынешнем душевном состоянии. Желаем ей скорейшего выздоровления. Думаем, что когда-нибудь Господь пошлет ей вразумление, и она покается и извинится.

А вам не кажется, что вся страна с катушек слетела?