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Путин разозлился из-за Украины на переговорах с Меркель и Макроном

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Президент России Владимир Путин 21 мая провел телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, подняв, в частности, вопрос о ситуации в Украине.

Об этом информирует пресс-служба Кремля. Российский глава заявил о необходимости обсуждения Совбезом ООН Закона Украины №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", несмотря на то, что во время заседания 20 мая против этого выступили представители Франции, Великобритании, США, Германии, Бельгии и Польши.

Путин подчеркнул, что данное решение вызвало у него недоумение, а также назвал документ противоречащим Конституции Украины.

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Владимир Путин

Владимир Путин

ТАСС

При этом в сообщении сказано, что политиками "обсуждалась ситуация вокруг внутриукраинского кризиса с учетом провальной политики администрации Петра Порошенко и произошедшей смены государственного руководства в Киеве".

Утверждается, что в ходе переговоров Путин, Макрон и Меркель выразили общее мнение "о безальтернативности минского "Комплекса мер" 2015 года как основы мирного урегулирования".

Путин заявил о "приоритетности вступления в силу закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей".

Он также говорил с Макроном и Меркель о важности шагов по "налаживанию прямого диалога Киева с Донецком и Луганском".

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Министерстве иностранных дел России заявили, что не собираются "искусственно сворачивать" отношения с Украиной и надеются на "адекватную оценку" ситуации новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

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Персоны
Владимир ПутинЭммануэль МакронАнгела Меркель
Место
Россия
Тег
Украина
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
"Путин разозлился" пишет Обоз! Он "..провел телефонные переговоры .. выразили общее мнение .... говорил с Макроном и Меркель о важности шагов по "налаживанию прямого диалога Киева с Донецком и Луганском"... Когда он РАЗОЗЛИЛСЯ? Когда "ОБОЗ" читал? ДБЛ,БЛДЬ!
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3
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Петр Алексеевич! Спасибо вам. Вы уже не президент. А пердак хуйла Владимировича горит лучше "зимней вишни" 🤣🤣🤣🤣👌👌👌👌
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3
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de lik
de lik
А в каком месте Путин разозлился? Или в обозе опять грибов обожралась?
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6
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