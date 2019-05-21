Путин разозлился из-за Украины на переговорах с Меркель и Макроном

Президент России Владимир Путин 21 мая провел телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, подняв, в частности, вопрос о ситуации в Украине.

Об этом информирует пресс-служба Кремля. Российский глава заявил о необходимости обсуждения Совбезом ООН Закона Украины №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", несмотря на то, что во время заседания 20 мая против этого выступили представители Франции, Великобритании, США, Германии, Бельгии и Польши.

Путин подчеркнул, что данное решение вызвало у него недоумение, а также назвал документ противоречащим Конституции Украины.

Владимир Путин ТАСС

При этом в сообщении сказано, что политиками "обсуждалась ситуация вокруг внутриукраинского кризиса с учетом провальной политики администрации Петра Порошенко и произошедшей смены государственного руководства в Киеве".

Утверждается, что в ходе переговоров Путин, Макрон и Меркель выразили общее мнение "о безальтернативности минского "Комплекса мер" 2015 года как основы мирного урегулирования".

Путин заявил о "приоритетности вступления в силу закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей".

Он также говорил с Макроном и Меркель о важности шагов по "налаживанию прямого диалога Киева с Донецком и Луганском".

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Министерстве иностранных дел России заявили, что не собираются "искусственно сворачивать" отношения с Украиной и надеются на "адекватную оценку" ситуации новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram