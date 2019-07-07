"Европа на краю пропасти": украинский дипломат забил тревогу из-за Путина

Президент России Владимир Путин приостановкой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) поставил Европу "на край пропасти".

Такое мнение высказал в эфире ObozTV военный дипломат Петр Гаращук. По его словам, выход РФ из договора – "мощный удар по системе европейской и мировой безопасности".

"Я сам был причастен, как бывший начальник разведки 3-й армии, к боевым документам. Я видел своими глазами, что может случиться с этой чудесной Европой и миром вообще, если будут дальнейшие шаги относительно размещения ракет с ядерными боеголовками, которые были раньше. Дело в том, что Европа могла в 1987 году за считанные минуты – от 4 до 7,5 минут – быть превращена в Сахару, ни одного живого человека бы не осталось", – подчеркнул Гаращук.

"Это не просто оценка, а призыв к людям – к политикам, дипломатам, ученым, к СМИ – уважаемые, мы находимся на краю пропасти! Мы должны предпринять любые меры, чтобы нашим потомкам, нашим детям и внукам оставить прекрасный мир, прекрасную Европу", – заявил военный дипломат.

По его словам, приостановка Россией ДРСМД стала вторым мощным ударом по мировой безопасности после 2014 года, когда Кремль разорвал Будапештский меморандум и развязал войну на востоке Украины.

"Руководители государств, которых выбирает европейское сообщество, должны бить в набат, остановить эту наглость. Две стороны, Россия и США, имеют технологии, научные мощности по разработке и размещению таких ракет. Ядерная кнопка будет в Москве и Вашингтоне, потому Европа попадает под прицел", – отметил Гаращук.

"Путин и Трамп под эгидой ООН, Совета безопасности, совета Россия-НАТО, должны садиться за стол и договариваться. Первый вопрос – не по Сирии, не по Северной Корее, а европейская и мировая безопасность. Не просто лозунги, а конкретные дела, как когда-то сделали Рейган и Горбачев", – добавил он.

offshoreview.eu

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