Путин рассказал, как просился в отставку

Президент РФ Владимир Путин рассказал, как написал рапорт об отставке во время событий путча 1991 года, когда он занимал должность главы комитета по внешним связям мэрии Ленинграда.

В интервью в фильме "Дело Собчака"он пояснил, что принял такое решение, оказавшись перед выбором между президентом Борисом Ельциным и силовыми структурами, передает "РИА Новости".

"С одной стороны, я работал с Анатолием Александровичем Собчаком (первый мэр Санкт-Петербурга – ред.), он был на стороне действующей власти, Ельцина и так далее. А с другой стороны – попытка этого переворота, и силовые структуры, они были на стороне тех, кто это осуществлял. Я не мог быть там и там одновременно. Я сказал, что я для себя уже выбор сделал", — заявил он.

Путин и Собчак

По словам главы Кремля, он сказал тогда Собчаку, что не может "метаться туда-сюда".

"Я должен чувствовать себя уверенно, поэтому в данной ситуации самое правильное для меня – написать рапорт и уйти в отставку. На что он (Собчак – ред.) мне сказал: хорошо, так и сделайте", – рассказал он.

По его словам, Собчак позвонил председателю КГБ Владимиру Крючкову, чем удивил Путина, который думал, что Крючков "пошлет куда подальше". Рапорт об отставке Путина тот подписал в течение нескольких дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский историк Юрий Фельштинский заявил, что Путин мог убить Собчака.